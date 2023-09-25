Дело Коломойского: присутствующие выступают с заявлением о поруке
В понедельник, 25 сентября, проходит очередное заседание по делу Игоря Коломойского. Присутствующие начали выступать с заявлениями о том, что готовы взять подсудимого на поруки.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE
Кто готов взять Коломойского на поруки
На заседании суда стало известно, что Игоря Коломойского готов взять на поруки рабин Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий. Кроме того, с подобніми заявлениями выступили бизнесмен Юрий Диденко и народный депутат девятого созыва Сергей Демченко.
Военный ВСУ также выступил на заседании и сказал, что доверяет Коломойскому. По его словам, бизнесмен в 2014 году спас не только Запорожскую и Днепропетровскую области, а и всю Украину.
Команда 1+1 готова взять на поруки Коломойского
Стоит уточнить, что ранее Новини.LIVE cообщили, что олигарха Игоря Коломойского готова взять на поруки команда телеканала 1+1 и экс-министр культуры Александр Ткаченко. Такую информацию подтвердили ведущие 1+1 Алла Мазур и Наталья Мосейчук.
Кроме того, на поруки Коломойского готовы взять Ирма Крат, директор 1+1 Ярослав Пахальчук и журналист ТСН Александр Загородний.
В целом, не менее 10 людей готовы взять подсудимого на поруки.
Напомним, что в понедельник, 25 августа, начался суд по делу олигарха Игоря Коломойского. На заседание пришли журналисты телеканала 1+1 и бывший министр культуры Александр Ткаченко.