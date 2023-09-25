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Дело Коломойского: присутствующие выступают с заявлением о поруке

25 сентября 2023 16:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Дело Коломойского: присутствующие выступают с заявлением о поруке
Олигарх Игорь Коломойский на заседании суда. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В понедельник, 25 сентября, проходит очередное заседание по делу Игоря Коломойского. Присутствующие начали выступать с заявлениями о том, что готовы взять подсудимого на поруки.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE

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Кто готов взять Коломойского на поруки

На заседании суда стало известно, что Игоря Коломойского готов взять на поруки рабин Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий. Кроме того, с подобніми заявлениями выступили бизнесмен Юрий Диденко и народный депутат девятого созыва Сергей Демченко. 

Военный ВСУ также выступил на заседании и сказал, что доверяет Коломойскому. По его словам, бизнесмен в 2014 году спас не только Запорожскую и Днепропетровскую области, а и всю Украину.

Команда 1+1 готова взять на поруки Коломойского

Стоит уточнить, что ранее Новини.LIVE cообщили, что олигарха Игоря Коломойского готова взять на поруки команда телеканала 1+1 и экс-министр культуры Александр Ткаченко. Такую информацию подтвердили ведущие 1+1 Алла Мазур и Наталья Мосейчук.

Кроме того, на поруки Коломойского готовы взять Ирма Крат, директор 1+1 Ярослав Пахальчук и журналист ТСН Александр Загородний.

В целом, не менее 10 людей готовы взять подсудимого на поруки.

Напомним, что в понедельник, 25 августа, начался суд по делу олигарха Игоря Коломойского. На заседание пришли журналисты телеканала 1+1 и бывший министр культуры Александр Ткаченко.

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