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"Співпраця з ЄС буде ще змістовнішою": Зеленський звернувся до українців

4 березня 2023 18:40
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Зеленський заявив, що Україна ще більше співпрацюватиме з європейськими інституціями
Скриншот з відео
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Цього року співпраця України з європейськими інституціями буде ще змістовнішою, ніж минулого року. Україна максимально готуватиметься до членства в ЄС.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

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Деталі

Український гарант доповів, що сьогодні на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад було вирішено, що вже в березні Кабмін підготує рішення, які потрібні для бюджетної стійкості країни. Окрім того, Кабмін затвердив Державну антикорупційну програму.

"Це системні кроки, які дадуть державі більше прозорості, а суспільству  більше можливостей для взаємодії з державою", — розповів Зеленський.

Також Президент наголосив, що цього року Україна ще більше працюватиме з європейськими інституціями, готуючись до майбутнього вступу.

"Очевидно, що цього року наша співпраця з європейськими інституціями буде навіть іще змістовнішою, ніж минулого року. Завдання — максимально активно готувати все для членства нашої держави в Євросоюзі, збільшувати постачання зброї для України, посилювати санкції проти росії", — заявив він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Україна вже може розраховувати на 150 млрд гривень на ліквідацію наслідків вторгнення росії.

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