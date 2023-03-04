Зеленський заявив, що Україна ще більше співпрацюватиме з європейськими інституціями

"Співпраця з ЄС буде ще змістовнішою": Зеленський звернувся до українців
Цього року співпраця України з європейськими інституціями буде ще змістовнішою, ніж минулого року. Україна максимально готуватиметься до членства в ЄС.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.
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Деталі
Український гарант доповів, що сьогодні на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад було вирішено, що вже в березні Кабмін підготує рішення, які потрібні для бюджетної стійкості країни. Окрім того, Кабмін затвердив Державну антикорупційну програму.
"Це системні кроки, які дадуть державі більше прозорості, а суспільству — більше можливостей для взаємодії з державою", — розповів Зеленський.
Також Президент наголосив, що цього року Україна ще більше працюватиме з європейськими інституціями, готуючись до майбутнього вступу.
"Очевидно, що цього року наша співпраця з європейськими інституціями буде навіть іще змістовнішою, ніж минулого року. Завдання — максимально активно готувати все для членства нашої держави в Євросоюзі, збільшувати постачання зброї для України, посилювати санкції проти росії", — заявив він.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Україна вже може розраховувати на 150 млрд гривень на ліквідацію наслідків вторгнення росії.