Зеленский заявил, что Украина будет еще больше сотрудничать с европейскими институтами

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В этом году сотрудничество Украины с европейскими институтами будет еще более содержательным, чем в прошлом году. Украина будет максимально готовиться к членству в ЕС.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Украинский гарант сообщил, что сегодня на заседании Конгресса местных и региональных властей было решено, что уже в марте Кабмин подготовит решения, необходимые для бюджетной устойчивости страны. Кроме того, Кабмин утвердил Государственную антикоррупционную программу.

"Это системные шаги, которые дадут государству больше прозрачности, а обществу больше возможностей для взаимодействия с государством", — рассказал Зеленский.

Также Президент подчеркнул, что в этом году Украина будет еще больше работать с европейскими институтами, готовясь к предстоящему вступлению.

"Очевидно, что в этом году наше сотрудничество с европейскими институциями будет даже еще более содержательным, чем в прошлом году. Задача — максимально активно готовить все для членства нашего государства в Евросоюзе, увеличивать поставки оружия для Украины, усиливать санкции против россии", — заявил он.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Украина уже может рассчитывать на 150 млрд гривен на ликвидацию последствий вторжения россии.