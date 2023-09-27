Союзники України та конфлікт з Польщею: прямий ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Сьогодні, 27 вересня, гостем студії Новини.LIVE став дипломат Руслан Осипенко. Під час інтерв'ю ведучий разом з експертом обговорять міжнародну політику, яка стосується України.

Прямий ефір можна подивитися на ютуб-каналі Новини.LIVE.

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Прямий ефір Новини.LIVE

Руслан Осипенко в інтерв'ю розповість про головні дипломатичні скандали, а саме:

що сталось у Канаді під час візиту Зеленського;

чия ракета таки впала у Польщі.

Крім того, дипломат обговорить з ведучим каналу Віталієм Прудиусом сварку між Україною та Польщею, вибори у Словаччині, українську євроінтеграцію та поговорить про те, чи зменшиться кількість союзників в України.

Нагадаємо, так звана "зернова криза" між Польщею та Україною триває. Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що держава планує надалі забороняти ввезення продуктів з України в своїх "національних інтересах".