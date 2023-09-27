Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Союзники Украины и конфликт с Польшей: прямой эфир Новини.LIVE arrow

Союзники Украины и конфликт с Польшей: прямой эфир Новини.LIVE

27 сентября 2023 20:36
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Союзники Украины и конфликт с Польшей: прямой эфир Новости.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня, 27 сентября, гостем студии Новини.LIVE стал дипломат Руслан Осипенко. Во время интервью ведущий вместе с экспертом обсудят международную политику, которая касается Украины.

Прямой эфир можно посмотреть на ютуб-канале Новини.LIVE.

Читайте также:

Прямой эфир Новини.LIVE

Руслан Осипенко в интервью расскажет о главных дипломатических скандалах, а именно:

  • что произошло в Канаде во время визита Зеленского;
  • чья ракета таки упала в Польше.

Кроме того, дипломат обсудит с ведущим канала Виталием Прудиусом ссору между Украиной и Польшей, выборы в Словакии, украинскую евроинтеграцию и поговорит о том, уменьшится ли количество союзников в Украине.

Напомним, так называемый "зерновой кризис" между Польшей и Украиной продолжается. Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что государство планирует дальше запрещать ввоз продуктов из Украины в своих "национальных интересах".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Как будут забирать деньги у регионов и останавливать Большое строительство. Интервью с Железняком

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз