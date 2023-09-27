Союзники Украины и конфликт с Польшей: прямой эфир Новости.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Сегодня, 27 сентября, гостем студии Новини.LIVE стал дипломат Руслан Осипенко. Во время интервью ведущий вместе с экспертом обсудят международную политику, которая касается Украины.

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Прямой эфир Новини.LIVE

Руслан Осипенко в интервью расскажет о главных дипломатических скандалах, а именно:

что произошло в Канаде во время визита Зеленского;

чья ракета таки упала в Польше.

Кроме того, дипломат обсудит с ведущим канала Виталием Прудиусом ссору между Украиной и Польшей, выборы в Словакии, украинскую евроинтеграцию и поговорит о том, уменьшится ли количество союзников в Украине.

Напомним, так называемый "зерновой кризис" между Польшей и Украиной продолжается. Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что государство планирует дальше запрещать ввоз продуктов из Украины в своих "национальных интересах".