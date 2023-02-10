Смерть у російській в'язниці двох українських політв'язнів: Лубінець звернувся до омбудсмена рф

У російських в'язницях нещодавно померли двоє громадян України

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 10 лютого прокоментував повідомлення про загибель двох кримських політв’язнів у росії. Він закликав росію провести ретельне розслідування щодо смерті українських громадян.

Про це Дмитро Лубінець написав у своєму Telegram.

Заява українського омбудсмена

"Звернувся до Уповноваженої з прав людини російської федерації Тетяни Москалькової з вимогою надати офіційну інформацію про смерть громадян України Костянтина Ширінга та Джеміля Гафарова та їх причини", – написав омбудсмен.

Лубінець вказав на те, що міжнародне право забороняє застосовувати заходи, які можуть заподіяти фізичних страждань або смерть цивільному населенню під час війни.

Крім того, ненадання ув’язненим громадянам України належної медичної допомоги прирівнюється до катування, зазначив він.

"РФ повинна провести ефективне і неупереджене розслідування обставин смерті політв’язнів Костянтина Ширінга та Джеміля Гафарова та повідомити про їх результати Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", — додав український омбудсмен.

За словами Лубінця, українська сторона готує лист до Комітету ООН проти катувань щодо цієї ситуації.

Що відомо про смерть українських політв'язнів

10 лютого стало відомо, що у СІЗО російського Новочеркаська помер засуджений на 13 років позбавлення волі у справі кримських мусульман кримчанин Джеміль Гафаров. Російський суд ухвалив вирок йому 11 січня цього року. У СІЗО Новочеркаська чоловікові відмовляли у проведенні медичного обстеження.

Як розповіла журналістам дружина ув’язненого, Разіє Гафарова, у 2017 році, до відкриття кримінальної справи, її чоловік переніс значний інфаркт міокарда. Того ж року йому діагностували хронічну ниркову недостатність із порушенням фільтрації нирок. Політв’язень потребував регулярного діалізу нирок, який в умовах СІЗО проводити неможливо.

8 лютого Кримська правозахисна група повідомила про смерть засудженого в окупованому Криму за звинуваченням у "шпигунстві" українця Костянтина Ширінга у колонії №5 міста Новотроїцьке Оренбурзької області Росії. Чоловік потребував медичної допомоги через серцеві хвороби, але не отримав її.

Правозахисники наголошують, що ненадання медичної допомоги нашим громадянам у російських в’язницях – не поодинокі випадки, а системна практика, і відповідальність за смерть українських політв'язнів лежить на адміністрації колоній.

Нагадаємо, раніше український омбудсмен Дмитро Лубінець оприлюднив страшні кадри знущання російських окупантів над полоненими. Зокрема, Лубінець порівняв, як утримуються в Україні російські військові та українські в рф.