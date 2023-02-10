Смерть в российской тюрьме двух украинских политзаключенных: Лубинец обратился к омбудсмену рф

Смерть в российской тюрьме двух украинских политзаключенных: Лубинец требует от рф объяснений
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец 10 февраля прокомментировал сообщение о гибели двух крымских политзаключенных в россии. Он призвал рф провести тщательное расследование смерти украинских граждан.
Об этом Дмитрий Лубинец написал в своем Telegram.
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Заявление украинского омбудсмена
"Обратился в Уполномоченную по правам человека российской федерации Татьяну Москалькову с требованием предоставить официальную информацию о смерти граждан Украины Константина Ширинга и Джемиля Гафарова и их причины", — написал омбудсмен.
Лубинец указал на то, что международное право запрещает применять меры, которые могут причинить физические страдания или смерть гражданскому населению во время войны.
Кроме того, непредоставление заключенным гражданам Украины надлежащей медицинской помощи приравнивается к пыткам, отметил он.
"РФ должна провести эффективное и беспристрастное расследование обстоятельств смерти политзаключенных Константина Ширинга и Джемиля Гафарова и сообщить об их результатах Уполномоченному Верховной Раде Украины по правам человека", — добавил украинский омбудсмен.
По словам Лубинца, украинская сторона готовит письмо в Комитет ООН против пыток по этой ситуации.
Что известно о смерти украинских политзаключенных
10 февраля стало известно, что в СИЗО российского Новочеркасска скончался осужденный на 13 лет лишения свободы по делу крымских мусульман крымчанин Джемиль Гафаров. Российский суд вынес приговор ему 11 января этого года. В СИЗО Новочеркасска мужчине отказывали в проведении медицинского обследования.
Как рассказала журналистам супруга заключенного, Разие Гафарова, в 2017 году, до возбуждения уголовного дела, ее муж перенес значительный инфаркт миокарда. В том же году ему диагностировали ХПН с нарушением фильтрации почек. Политзаключенный нуждался в регулярном диализе почек, который в условиях СИЗО проводить невозможно.
8 февраля Крымская правозащитная группа сообщила о смерти осужденного в оккупированном Крыму по обвинению в "шпионаже" украинца Константина Ширинга в колонии №5 города Новотроицкой Оренбургской области россии. Мужчина нуждался в медицинской помощи из-за сердечных болезней, но не получил ее.
Правозащитники отмечают, что неоказание медицинской помощи нашим гражданам в российских тюрьмах – не единичные случаи, а системная практика, и ответственность за смерть украинских политзаключенных лежит на администрации колоний.
Напомним, ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обнародовал страшные кадры издевательств российских оккупантов над пленными. В частности, Лубинец сравнил, как содержатся в Украине российские военные и украинские в россии.