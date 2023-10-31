Смерть Путіна та брак допомоги від союзників — прямий ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Чи справді Путін помер, чи буде взимку світло та які міста в зоні ризику. Про це і не тільки сьогодні, 31 поговорять гості студії Новини.LIVE.

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Прямий ефір Новини.LIVE

Зеленський злий на союзників через брак допомоги, але продовжує вірити в перемогу. Живий чи мертвий: що сталося з Путіним? Навіщо роздувають чутки про його смерть? Чи будемо взимку зі світлом? До чого готуватися та які міста в зоні ризику.

Про це і не тільки поговорять гості студії Новини.LIVE. Ними стали кандидат політичних наук Станіслав Желіховський, політоголог Дмитро Васильєв, народний депутат України Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010) Олексій Кучеренко та народний депутат України, член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук.

Нагадємо, нещодавно у російських телеграм-каналах вчергове з'явився фейк про смерть президента РФ Володимира Путіна. Тепер кажуть, що він "помер" від зупинки серця, а в Росії починається переворот. Українці не стали довго чекати та вже відреагували на це відповідними мемами.

Водночас директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко розповів, чому ігри щодо новин про "смерть" Путіна вигідні для Кремля та як вони впливають на інфопростір.