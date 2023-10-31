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Смерть Путина и нехватка помощи от союзников — прямой эфир Новини.LIVE

31 октября 2023 08:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Смерть Путина и нехватка помощи от союзников — прямой эфир Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Действительно ли Путин умер, будет ли зимой свет и какие города в зоне риска. Об этом и не только сегодня, 31 поговорят гости студии Новини.LIVE

Прямой эфир можно посмотреть на канале Новини.LIVE.

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Зеленский злой на союзников за неимением помощи, но продолжает верить в победу. Жив или мертв: что случилось с Путиным? Зачем раздувают слухи о его смерти? Будем ли зимой со светом? К чему готовиться и какие города в зоне риска?

Об этом и не только поговорят гости студии Новини.LIVE. Ими стали кандидат политических наук Станислав Желиховский, политолог Дмитрий Васильев, народный депутат Украины Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко и народный депутат Украины, член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук.

Напомним, недавно в российских телеграмм-каналах в очередной раз появился фейк о смерти президента РФ Владимира Путина. Теперь говорят, что он умер от остановки сердца, а в России начинается переворот. Украинцы не стали долго ждать и уже отреагировали на это соответствующими мемами.

В то же время директор Украинского института будущего Вадим Денисенко рассказал, почему игры по поводу новостей о "смерти" Путина выгодны Кремлю и как они влияют на инфопространство.

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