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Смерть Кадирова та візит Зеленського в ООН: ефір Новини.LIVE

18 вересня 2023 08:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Смерть Кадирова та візит Зеленського в ООН: ефір Новини.LIVE
Колаж Новини. LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Експерт Аналітичного Центру "Об'єднана Україна" Дмитро Левусь та військовий аналітик Денис Попович стали гостями студії Новини.LIVE. Вони поговорять про візит українського Президента Володимира Зеленського до США та ймовірну смерть Рамзана Кадирова.

 Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Ефір Новини.LIVE

Гості студії також обговорять "юридичні проблеми", які чекатимуть ухилянтів, які повернуться з-за кордону після закінчення війни. Окрім того, Попович та Левусь розкажуть про смерть Рамзана Кадирова та майбутній візит Зеленського до США. 

Нагадаємо, 30 серпня глава Чечні Рамзан Кадиров оприлюднив пост, у якому заявив, що готовий померти за Путіна, якщо доведеться. Таким чином він нібито "відповів" політологам, які "пророкують йому швидку загибель".

Незадовго почали ширитись чутки, що Кадиров перебуває в комі. Після цього у телеграм-каналі Кадирова з'явилося відео, в якому він відреагував на чутки про свій важкий стан.

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