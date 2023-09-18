Смерть Кадырова и визит Зеленского в ООН: эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Эксперт Аналитического Центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь и военный аналитик Денис Попович стали гостями студии Новини.LIVE. Они поговорят о визите украинского Президента Владимира Зеленского в США и вероятной смерти Рамзана Кадырова.

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Эфир Новини.LIVE

Гости студии также обсудят "юридические проблемы", которые будут ждать уклоняющихся, которые вернутся из-за границы после окончания войны. Кроме того, Попович и Левусь расскажут о смерти Рамзана Кадырова и предстоящем визите Зеленского в США.

Напомним, 30 августа глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал пост, в котором заявил, что готов умереть при Путине, если придется. Таким образом он якобы "ответил" политологам, которые "предсказывают ему скорую гибель".

Незадолго начали распространяться слухи, что Кадыров находится в коме. После этого на телеграмм-канале Кадырова появилось видео, в котором он отреагировал на слухи о своем тяжелом состоянии.