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Смерть Кадырова и визит Зеленского в ООН: эфир Новини.LIVE

18 сентября 2023 08:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Смерть Кадырова и визит Зеленского в ООН: эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Эксперт Аналитического Центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь и военный аналитик Денис Попович стали гостями студии Новини.LIVE. Они поговорят о визите украинского Президента Владимира Зеленского в США и вероятной смерти Рамзана Кадырова.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Гости студии также обсудят "юридические проблемы", которые будут ждать уклоняющихся, которые вернутся из-за границы после окончания войны. Кроме того, Попович и Левусь расскажут о смерти Рамзана Кадырова и предстоящем визите Зеленского в США.

Напомним, 30 августа глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал пост, в котором заявил, что готов умереть при Путине, если придется. Таким образом он якобы "ответил" политологам, которые "предсказывают ему скорую гибель".

Незадолго начали распространяться слухи, что Кадыров находится в коме. После этого на телеграмм-канале Кадырова появилось видео, в котором он отреагировал на слухи о своем тяжелом состоянии.

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