На сайті Ради зареєстрували перший законопроєкт зі змінами до держбюджету-2023

Монокоаліція пропонує збільшити видатки бюджету на 5,5 млрд

На сайті Верховної Ради зареєстрований законопроєкт №8399, який пропонує перші зміни до державного бюджету України на 2023 рік. Проєкт закону пропонує, зокрема, передати понад 50 млрд гривень на потреби Мінгромад.

Про це повідомила на Facebook голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

Держбюджет змінюють

30 січня на сайті Верховної Ради був зареєстрований законопроєкт №8399 про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік".

Роксолана Підласа зазначила, що цей законопроєкт є першими змінами до державного кошторису України на поточний рік.

Фінанси для Мінгромад

Перш за все, наголосила голова бюджетного комітету ВР, законопроєкт пропонує збільшити фінансування Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зокрема, цьому міністерству пропонується передати розпорядників та бюджетні програми Мінрегіону та Мінінфраструктури.

Також Мінгромад, згідно із проєктом закону, має отримати у своє розпорядження Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, який зараз складає 52,5 млрд грн і перебуває піжд контролем Міністерства фінансів.

Збільшення видатків

Крім того, законопроєкт пропонує на 5,5 млрд грн збільшити видаткову частину державного бюджету.

Підласа пояснила, де на це будуть знайдені гроші і куди вони підуть.

Це, зокрема:

1,35 млрд грн на нову бюджетну програму реконструкції та/або модернізації трьох лікарень, таких, як Охматдит, університетська клініка у Києві та реабілітаційний центр у Львові (кредит уряду Австрії);

1,12 млрд грн на програму відбудови мостів (кредит уряду Великої Британії);

1,28 млрд грн на гранти для малого та мікробізнесу зі сфери переробки (за рахунок повернення до державного бюджету коштів від Фонду безробіття);

1,094 млрд грн на облаштування пунктів пропуску (кредит уряду Польщі);

365,7 млн грн Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (грант Світового банку);

285 млн грн на закупівлю безпілотників для моніторингу державного кордону (кредит уряду Польщі),

80 млн грн на закупівлю спецобладнання для лікарень (грант уряду Японії).

Нагадаємо, що у 2022 році загальний обсяг видатків з державного бюджету становив 2,227 трлн гривень. Йдеться про фінансування заробітних плат, закупівлю товарів та послуг, а також соціальної підтримки громадян, обслуговування боргу.

Фото: Facebook Підласої