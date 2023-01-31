На сайте Рады зарегистрировали первый законопроект с изменениями в госбюджет-2023

Монокоалиция предлагает увеличить расходы бюджета на 5,5 млрд

На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект №8399, предлагающий первые изменения в государственный бюджет Украины на 2023 год. Проект закона предлагает, в частности, передать более 50 млрд. гривен на нужды Мингромад.

Об этом сообщила на Facebook глава Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

Госбюджет меняют

30 января на сайте Верховной Рады был зарегистрирован законопроект №8399 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2023 год".

Роксолана Пидласа отметила, что этот законопроект является первыми изменениями в государственную смету Украины на текущий год.

Финансы для Мингромад

Прежде всего, подчеркнула глава бюджетного комитета ВР, законопроект предлагает увеличить финансирование Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

В частности, министерству предлагается передать распорядителей и бюджетные программы Минрегиона и Мининфраструктуры.

Также Мингромад, согласно проекту закона, должно получить в свое распоряжение Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, который сейчас составляет 52,5 млрд грн и находится под контролем Министерства финансов.

Увеличение расходов

Кроме того, законопроект предлагает на 5,5 млрд грн увеличить расходную часть государственного бюджета.

Пидласа объяснила, где на это будут найдены деньги и куда они пойдут.

Это, в частности:

1,35 млрд грн на новую бюджетную программу реконструкции и/или модернизации трех больниц, таких как Охматдет, университетская клиника в Киеве и реабилитационный центр во Львове (кредит правительства Австрии);

1,12 млрд грн на программу восстановления мостов (кредит правительства Великобритании);

1,28 млрд грн на гранты для малого и микробизнеса из сферы переработки (за счет возврата в государственный бюджет средств от Фонда безработицы);

1,094 млрд грн на обустройство пунктов пропуска (кредит правительства Польши);

365,7 млн грн Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве (грант Всемирного банка);

285 млн грн на закупку беспилотников для мониторинга государственной границы (кредит правительства Польши),

80 млн грн на закупку спецоборудования для больниц (грант правительства Японии).

Напомним, что в 2022 году общий объем расходов из государственного бюджета составил 2,227 трлн. гривен. Речь идет о финансировании заработных плат, закупке товаров и услуг, а также социальной поддержке граждан, обслуживании долга.

Фото: Facebook Подласой