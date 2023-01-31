На сайте Рады зарегистрировали первый законопроект с изменениями в госбюджет-2023

”Слуги народа” уже хотят изменить госбюджет-2023: на сайте Рады зарегистрировали проект закона
На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект №8399, предлагающий первые изменения в государственный бюджет Украины на 2023 год. Проект закона предлагает, в частности, передать более 50 млрд. гривен на нужды Мингромад.
Об этом сообщила на Facebook глава Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.
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Госбюджет меняют
30 января на сайте Верховной Рады был зарегистрирован законопроект №8399 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2023 год".
Роксолана Пидласа отметила, что этот законопроект является первыми изменениями в государственную смету Украины на текущий год.
Финансы для Мингромад
Прежде всего, подчеркнула глава бюджетного комитета ВР, законопроект предлагает увеличить финансирование Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.
В частности, министерству предлагается передать распорядителей и бюджетные программы Минрегиона и Мининфраструктуры.
Также Мингромад, согласно проекту закона, должно получить в свое распоряжение Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, который сейчас составляет 52,5 млрд грн и находится под контролем Министерства финансов.
Увеличение расходов
Кроме того, законопроект предлагает на 5,5 млрд грн увеличить расходную часть государственного бюджета.
Пидласа объяснила, где на это будут найдены деньги и куда они пойдут.
Это, в частности:
- 1,35 млрд грн на новую бюджетную программу реконструкции и/или модернизации трех больниц, таких как Охматдет, университетская клиника в Киеве и реабилитационный центр во Львове (кредит правительства Австрии);
- 1,12 млрд грн на программу восстановления мостов (кредит правительства Великобритании);
- 1,28 млрд грн на гранты для малого и микробизнеса из сферы переработки (за счет возврата в государственный бюджет средств от Фонда безработицы);
- 1,094 млрд грн на обустройство пунктов пропуска (кредит правительства Польши);
- 365,7 млн грн Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве (грант Всемирного банка);
- 285 млн грн на закупку беспилотников для мониторинга государственной границы (кредит правительства Польши),
- 80 млн грн на закупку спецоборудования для больниц (грант правительства Японии).
Напомним, что в 2022 году общий объем расходов из государственного бюджета составил 2,227 трлн. гривен. Речь идет о финансировании заработных плат, закупке товаров и услуг, а также социальной поддержке граждан, обслуживании долга.
Фото: Facebook Подласой