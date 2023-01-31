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”​Слуги народа” уже хотят изменить госбюджет-2023: на сайте Рады зарегистрировали проект закона

31 января 2023 18:32
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
На сайте Рады зарегистрировали первый законопроект с изменениями в госбюджет-2023
Монокоалиция предлагает увеличить расходы бюджета на 5,5 млрд
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект №8399, предлагающий первые изменения в государственный бюджет Украины на 2023 год. Проект закона предлагает, в частности, передать более 50 млрд. гривен на нужды Мингромад.

Об этом сообщила на Facebook глава Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

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30 января на сайте Верховной Рады был зарегистрирован законопроект №8399 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2023 год".

Роксолана Пидласа отметила, что этот законопроект является первыми изменениями в государственную смету Украины на текущий год.

Финансы для Мингромад

Прежде всего, подчеркнула глава бюджетного комитета ВР, законопроект предлагает увеличить финансирование Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

В частности, министерству предлагается передать распорядителей и бюджетные программы Минрегиона и Мининфраструктуры.

Также Мингромад, согласно проекту закона, должно получить в свое распоряжение Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, который сейчас составляет 52,5 млрд грн и находится под контролем Министерства финансов.

Увеличение расходов

Кроме того, законопроект предлагает на 5,5 млрд грн увеличить расходную часть государственного бюджета.

Пидласа объяснила, где на это будут найдены деньги и куда они пойдут.

Это, в частности:

  • 1,35 млрд грн на новую бюджетную программу реконструкции и/или модернизации трех больниц, таких как Охматдет, университетская клиника в Киеве и реабилитационный центр во Львове (кредит правительства Австрии);
  • 1,12 млрд грн на программу восстановления мостов (кредит правительства Великобритании);
  • 1,28 млрд грн на гранты для малого и микробизнеса из сферы переработки (за счет возврата в государственный бюджет средств от Фонда безработицы);
  • 1,094 млрд грн на обустройство пунктов пропуска (кредит правительства Польши);
  • 365,7 млн грн Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве (грант Всемирного банка);
  • 285 млн грн на закупку беспилотников для мониторинга государственной границы (кредит правительства Польши),
  • 80 млн грн на закупку спецоборудования для больниц (грант правительства Японии).

Напомним, что в 2022 году общий объем расходов из государственного бюджета составил 2,227 трлн. гривен. Речь идет о финансировании заработных плат, закупке товаров и услуг, а также социальной поддержке граждан, обслуживании долга.

Фото: Facebook Подласой

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