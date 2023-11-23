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"Слуга народа" приостановила членство пойманного на криптовзятке Одарченко

23 ноября 2023 18:56
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
"Слуга народа" приостановила членство пойманного на криптовзятке Одарченко
Народный депутат Андрей Одарченко. Фото: УНИАН
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Партия "Слуга народа" приостановила членство депутата Андрея Одарченко в парламентской группе. Решение было принято руководством фракции.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу фракции. 

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В партии объяснили, что это обычная процедура в таких обстоятельствах. Итоговое решение по его делу будет зависеть от результатов расследования.

В "Слуге народа" также подчеркнули, что никто не будет покрывать нарушения и политическая ответственность уже наступила. Теперь дело передано антикоррупционным органам.

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Сообщение Радио Свободы. Фото: скриншот

Дело Одарченко — что известно

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) выявили попытку народного депутата Украины подкупить руководителя Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры. Депутат предложил высокопоставленному чиновнику взятку в виде биткоинов. 

Позже, САП и НАБУ заявили о подозрении депутату от партии "Слуга народа" Андрею Одарченко в связи с его попыткой подкупа главы Госагентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафы Найема. В ходе судебного заседания прокуроры представили аудиозапись беседы политиков, на которой Одарченко уговаривает Найема сдать Харьков российской стороне.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд Украины вчера избрал меру пресечения народному депутату от "Слуги Народа" Андрею Одарченко. Его разоблачили на попытке подкупа биткойнами главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема в обмен на выделение денег на ремонт университета. В сети появился разговор между сторонами.

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