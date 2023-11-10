Словаччина б'є на сполох через пов'язаних з Росією угорських шпигунів

Парламент Словаччини. Фото: Національна рада Словаччини

У Словаччині висловили занепокоєння щодо активності угорських шпигунів та близьких звʼязків Будапешта з Москвою. Дехто з них обіймають високі посади в угорському посольстві та в інших угорських держустановах у столиці Словаччини.

Про це повідомляє портал журналістських розслідувань VSquare.

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Занепокоєння Словаччини щодо активності угорських шпигунів

В уряді Словаччини заявили, що занепокоєні тим, що Будапешт надсилає до Словаччини велику кількість офіцерів розвідки під дипломатичним прикриттям, що незвично для союзників по НАТО та ЄС, попри публічну близькість лідерів країн Роберто Фіцо та Віктора Орбана.

"Це настільки незвично для союзників, що ми просто не знаємо, що з цим робити. Нам потрібно мати хороші відносини з Угорщиною, тому ми не можемо вчинити так само, як з Росією", — зазначив співрозмовник VSquare.

У виданні зазначається, що деякі шпигуни обіймають високі посади як в угорському посольстві, так і в інших угорських держустановах у Братиславі. Проте Словаччина не поспішає висилати послів, оскільки не хоче псувати відносини з Угорщиною.

Крім того, в уряді Словаччини занепокоєні таємною зустріччю послів Угорщини та Росії у Словаччині. Російський посол, який відомий активним розповсюдженням російської пропаганди, до цієї зустрічі взагалі не спілкувався з дипломатами Євросоюзу.

Нагадаємо, уряд Словаччини заблокував чотирнадцятий пакет військової допомоги Україні на суму понад 40 млн євро. Вона була запропонована раніше колишнім керівництвом Міністерства оборони країни.

Також в Угорщині вважають, що Україна не може стати членом Європейського Союзу до завершення війни з Росією. Такі кроки нібито "змусять блок вступити у війну".