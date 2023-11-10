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Словакия бьет тревогу из-за связанных с Россией венгерских шпионов

10 ноября 2023 08:41
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Словакия бьет тревогу из-за связанных с Россией венгерских шпионов
Парламент Словакии. Фото: Национальный совет Словакии
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Словакии выразили обеспокоенность активностью венгерских шпионов и близкими связями Будапешта с Москвой. Некоторые из них занимают высокие должности в венгерском посольстве и других венгерских госучреждениях в столице Словакии.

Об этом сообщает портал журналистских расследований VSquare.

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В правительстве Словакии заявили, что обеспокоены тем, что Будапешт посылает в Словакию большое количество офицеров разведки под дипломатическим прикрытием, что необычно для союзников по НАТО и ЕС, несмотря на публичную близость лидеров стран Роберто Фицо и Виктора Орбана.

"Это настолько необычно для союзников, что мы просто не знаем, что с этим делать. Нам нужно иметь хорошие отношения с Венгрией, поэтому мы не можем поступить, как с Россией", — отметил собеседник VSquare.

В издании отмечается, что некоторые шпионы занимают высокие должности как в венгерском посольстве, так и в других венгерских госучреждениях в Братиславе. Однако Словакия не спешит высылать послов, поскольку не хочет портить отношения с Венгрией.

Кроме того, в правительстве Словакии обеспокоены тайной встречей послов Венгрии и России в Словакии. Российский посол, известный активным распространением российской пропаганды, до этой встречи вообще не общался с дипломатами Евросоюза.

Напомним, правительство Словакии заблокировало четырнадцатый пакет военной помощи Украине на сумму более 40 млн евро. Она была предложена ранее бывшим руководством Министерства обороны.

Также в Венгрии полагают, что Украина не может стать членом Европейского Союза до завершения войны с Россией. Такие шаги якобы "заставят блок вступить в войну".

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