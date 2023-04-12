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SkyUp будет перевозить первых лиц Украины: о чем контракт и кто полетел первым

12 апреля 2023 13:50
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Авиакомпания SkyUp будет перевозить первые лица государства: детали контракта
Самолет авиакомпании SkyUp в аэропорту. Фото: SkyUp Airlines / Facebook
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Украинская авиакомпания SkyUp подписала контракт с государственным авиационным предприятием "Украина" по перевозке первых лиц государства. Такие перелеты они будут совершать до конца 2023 года.

Детали Новини.LIVE узнало в пресс-службе авиакомпании.

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Условия контракта

Авиакомпания SkyUp подписала контракт о сотрудничестве с Государственным авиационным предприятием "Украина". Договор будет действовать до конца 2023 года. Соответственно, некоторые самолеты авиакомпании будут задействованы для этой организации.

"Наша авиакомпания с первого дня полномасштабного вторжения стремится быть полезна государству и гражданам. Несмотря на невозможность гражданских полетов в отечественном авиапространстве, мы продолжаем деятельность, и с первых дней войны в 2022 году выполняли эвакуационные и гуманитарные рейсы в ближайшие из Украины аэропорты. Мы рады помогать государству и выполняем свои обязанности ответственно и качественно", — заявил генеральный директор SkyUp Дмитрий Сероухов.

Дмитрий Сероухов
Дмитрий Сероухов, генеральный директор SkyUp. Фото: SkyUp

По вопросам безопасности подробная информация о планируемых рейсах не будет разглашаться.

Добавим, что компания SkyUp Airlines — частная украинская авиакомпания, созданная в июне 2017 года. Выполняет рейсы с мая 2018 года. С начала полномасштабного вторжения компания выбрала три основных направления работы:

  • начала предоставлять самолеты в мокрый лизинг (wetlease),
  • стала выполнять специальные рейсы из/до всех основных аэропортов Европы и мира (за исключением РФ, РБ и территорий, где ведутся боевые действия),
  • предложила самолеты для выполнения чартерных рейсов по заказу туроператоров, фондов, ассоциаций, спортивных клубов и т.д.

Первый рейс

Несмотря на то, что по безопасности авиакомпания не будет анонсировать рейсы по вышеупомянутому контракту, о полетах можно узнать после. Например, уже известно о первом должностном лице, который стал пассажиром SkyUp.

С визитом в Канаду самолетом авиакомпании прибыл премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Денис Шмыгаль прибыл с визитом в Канаду.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выходит из самолета. Фото:
Denys Shmyhal / Twitter

По данным внутренней статистики авиакомпании, SkyUp за 2022 год выполнил 7713 рейсов и перевез 1,08 млн пассажиров и перечислили в бюджет Украины почти 100 млн грн налогов. По состоянию на апрель 2023 флот перевозчика насчитывает 12 среднемагистральных самолетов Boeing 737.

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