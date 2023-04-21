Сдать экзамен, чтобы получить гражданство Украины: Зеленский подписал новый законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Униан

Сегодня, 21 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №7606 о внесении изменений в Законы Украины. А именно "О гражданстве Украины" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Об этом сообщают на сайте Верховной рады Украины.

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Владимир Зеленский подписал проект закона о внесении изменений в Законы Украины "О гражданстве Украины" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" об условиях принятия в гражданство Украины.

Теперь для получения гражданства Украины нужно будет сдать экзамены на знание украинского языка, истории и Конституции.

Инициаторами законопроекта были Шмиыгаль Денис Анатольевич и Кабинет Министров Украины.

Напомним, что правительство приняло решение о введении нового пакета медицинских услуг для медиков, работающих в военно-врачебных комиссиях. Для решения проблем, связанных с работой ВЛК, была разработана "дорожная карта", включающая несколько шагов.