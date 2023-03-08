Протести в Грузії, що вимагає опозиція і до чого Росія: аналіз

Увечері 7 березня на центральному проспекті Тбілісі зібралися тисячі грузинів

Після ухваленого грузинським парламентом у першому читанні законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу" (про іноземних агентів), тисячі грузинів вийшли на масштабні протести в столиці Тбілісі. Протестувальники кричали "путін х*йло", "русский военный корабель" тощо. Щоб розігнати демонстрантів, поліція застосувала сльозогінний газ та водомети. Грузини у відповідь анонсували подальші масштабні мітинги.

Що відбувається в Грузії і чи пахне слідом путіна — читайте в Новини.LIVE.

Що не так із законопроєктом про "іноагентів"

Грузини вважають, що ухвалений у першому читанні законопроєкт про "іноагентів" фактично є аналогом закону, раніше ухваленого в росії. Згідно з документом, будь-які організації, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, мають зареєструватися як "іноземні агенти". Якщо вони цього не зроблять, їм загрожують штрафи.

Грузинська опозиція, медіа та громадські організації різко розкритикували законопроєкт. Вони вважають, що уряд хоче застосувати російський досвід боротьби з іноагентами, а це ставить під удар свободу слова в країні.

Протести в Грузії 6 березня. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Схожу позицію озвучили також у США та Євросоюзі. Вони попередили Грузію: якщо влада ухвалить скандальний закон, то втратить можливість отримати статус кандидата в ЄС і вступити до НАТО.

Сам день голосування "за" ухвалення законопроєкту в першому читанні посольство США в Грузії назвало "чорним днем для грузинської демократії".

Як наслідок — уже надвечір на центральному проспект Тбілісі Руставелі зібралися тисячі грузинів. Під будівлею парламенту Грузії почалися сутички між правоохоронцями та протестувальниками. Деякі застосували коктейлі Молотова. Але після другої ночі спецпідрозділи поліції витіснили майже всіх мітингувальників з-під будівлі парламенту.

Фото: REUTERS/Zurab Javakhadze

Фото: REUTERS/Zurab Javakhadze

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Фото: REUTERS/Zurab Javakhadze

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze 1 / 10

Опозиція оголосила наступні протести "поки весь проспект Руставелі не стане грузинським, а не російським".

Навіщо грузинській владі знадобився скандальний законопроєкт

Відомий грузинський політичний журналіст Аблотія Тенгіз у коментарі Новини.LIVE уточнив, що на даному етапі законопроєкт про іноагентів не пахне російським слідом, оскільки він не передбачає жодних заборон. Але для грузинів виявився важливим сам принцип.

По-перше, за його словами, саме поняття "агент" має негативний контекст, а по-друге, на тлі антизахідної риторики останніх місяців закон про іноагентів став своєрідним символом.

Аблотія Тенгіз. Фото: Facebook

Також два негативні чинники вплинули і на причини ухвалення законопроєкту.

Грузії не дали статусу кандидата в ЄС, і натомість вимагають виконання 12 умов, які гарантовано ведуть до втрати влади.

Паралельно у грузинського олігарха та людини, яка сильно впливає на політику Бідзіна Іванішвілі, був суд із банком Credit Suisse. Він відсудив у них $500 мільйонів (у березні 2022 року), які йому досі не виплатили.

"Мабуть, розраховують на те, що він, як російський бізнесмен, потрапить під санкції. Бідзіна — параноїк. Мабуть, він вирішив, що Захід вирішив його усунути і тисне на швейцарську фінансову систему. Є ще третя причина — вимога ЄС звільнити Мішу (Михеїла Саакашвілі, який перебуває під арештом вже півтора роки. — Ред.), що для Бідзіни найчервоніша з усіх можливих ліній. Ось він і обороняється як може", — пояснює Аблотія.

Чи буде нова революція у Грузії

Журналіст вважає, що на даному етапі протестів важко говорити про нову революцію в Грузії. За його словами, на вулиці не 2003 рік (мирна революція в Грузії, яка змусила піти у відставку президента Едуарда Шеварднадзе і привела до влади Михеїла Саакашвілі. — Ред.), а нинішня влада має працюючі структури, зокрема й силові.

Також, за його словами, на цьому етапі складно спрогнозувати чи переможуть грузини, уряд та Іванішвілі. Адже у них приблизно 40% електоральної підтримки з чітко діючим держапаратом, абсолютними холуями в оточенні та ефективним силовим апаратом.

Фото: REUTERS/Zurab Javakhadze

"Уявіть собі, що Україною керує Коломойський, але один, без конкурентів. Чи змогли б українці усунти його без масового кровопролиття? Не думаю. Не шукайте в діях грузинської влади якийсь політичний сенс, замовлення путіна і таке інше. У нас при владі Коломойський. Причому, якщо в Україні є ще 10 таких, то в Грузії він лише один", — підсумував журналіст.

Яка позиція у президентки Грузії?

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в екстреному зверненні до протестувальників заявила, що накладе вето на скандальний законопроєкт. За її словами, він ставить під загрозу надії Грузії на вступ до ЄС.

Проте грузинський досвід показує, що парламент має змогу долати навіть президентське вето.

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze