Александр Трухин вернулся из-за границы и посетил Офис президента, – Михаил Ткач

Александра Трухина подозревают в попытке подкупа полицейских

Народный депутат Александр Трухин, которого правоохранители подозревают в коррупции, досрочно вернулся из загранкомандировки. По возвращении в Украину он также посетил Офис президента.

Об этом сообщил журналист Михаил Ткач.

Что известно о местонахождении Трухина

По информации журналиста, депутат от "Слуги народа" Александр Трухин уже в Киеве и успел посетить Офис президента. Заграничная командировка депутата планировалась до 12 февраля. И именно командировкой защита Трухина объясняла отсутствие нардепа во время слушаний дела в Высшем антикоррупционном суде.

Ткач добавляет, что официальная командировка депутата должна была начаться 30 января, но Трухин уехал из страны раньше еще 22 января. Кроме того, по информации источников УП, депутат уезжал за границу на Новый год.

В чем подозревают Трухина

23 августа 2021 года на Бориспольской трассе вблизи Киева произошло ДТП с участием депутата от "Слуги народа" Александра Трухина. В результате аварии травмы получили шесть человек (в том числе двое детей), а также председатель комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи и его помощник Роман Лишень.

Эта авария могла не получить значительного резонанса, если бы не попытка ее скрыть: 30 августа стало известно, что примерно 30 украинских медиа удалили сообщения о дорожно-транспортном происшествии с участием Трухина.

1 февраля издание "Украинская правда" опубликовало записи с камер полицейских, прибывших на место ДТП, где фигурирует Трухин. На записях видно, как депутат убеждал полицию, что не он был за рулем, предлагал "тихонько уйти" с места ДТП и "отблагодарить" правоохранителей. Трухин в частности просил принести из автомобиля спортивную сумку, в которой "есть 150 тысяч". Он также заявил, что поговорит с тогдашним главой МВД Денисом Монастырским.

После обнародования этого видео Трухина исключили из партии "Слуга народа". При этом Трухин по-прежнему остается членом фракции "слуг".

Тогдашняя генпрокурор Ирина Венедиктова поручила НАБУ возбудить уголовное дело в отношении политика по статье о предоставлении депутатом взятки правоохранителю. В то же время в Госбюро расследований заявляли, что перед аварией за рулем был не Трухин, а определенный "человек в красной одежде".

В сентябре 2022 года Трухину сообщили о подозрении в попытке подкупа полицейских. Сам Трухин заявил, что добровольно явился на вручение подозрения, а также пообещал сотрудничать со следствием и участвовать во всех следственных действиях. Он также попросил главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию приостановить его членство во фракции на период расследования.

Игнорирование заседаний суда

В декабре Трухин пропускал заседание суда якобы из-за болезни. Впрочем, болезнь не помешала депутату посетить несколько учебных заведений в Полтавской области, чтобы раздать детям подарки к новогодним праздникам.

30 января Высший антикоррупционный суд отложил заседание по обвинению народного депутата Александра Трухина в связи с его командировкой за границу.

Следующее заседание по делу Трухина запланировано на 15 февраля. Но защита депутата сообщала, что у депутата на 14 февраля запланирована командировка в Одессу.