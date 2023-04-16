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Скандальний контент: YouTube дозволяє публікувати відео, які рекламують ПВК Вагнера

16 квітня 2023 00:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Скандальний контент: YouTube дозволяє публікувати відео, які рекламують ПВК Вагнера
Хлопець переглядає YouTube. Фото: unsplash.com/photos/N8Pnhrcr73o
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

YouTube дозволяє розміщувати відео, що рекламують ПВК Вагнера. За допомогою цих відео компанія збирає гроші на боєприпаси.

Про це повідомляє Sunday Times.

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Що сталося

Повідомляється, що на платформі та інших сервісах оприлюднюють пропагандистські відеоролики, які прославляють ПВК Вагнера.

Використовуючи відео, вагнерівці закликають аудиторію вступити до групи найманців, проти якої ввели санкції кілька західних урядів. Так, Сполучені Штати визнали її "транснаціональною злочинною організацією", а Велика Британія ввела санкції проти її засновника Пригожина.

Своєю чергою представник YouTube заявив, що відео з подібним вмістом забороняється розміщувати на платформі.

"Контент, призначений для вихваляння, просування або допомоги насильницьким екстремістським або злочинним організаціям, заборонений на YouTube. Компанія Google зобов'язується дотримуватися законів США про санкції та впроваджує відповідну політику, попри свої умови надання послуг", — зазначив він.

Нагадаємо, що Росія почала мобілізувати до регулярної армії ув'язнених та відправляти їх боротися проти України. Українські військові фіксують цілі підрозділи мобілізованих російських в'язнів. 

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