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Скандальный контент: YouTube позволяет публиковать видео, рекламирующие ПВК Вагнера

16 апреля 2023 00:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Скандальный контент: YouTube позволяет публиковать видео, рекламирующие ПВК Вагнера
Парень просматривает YouTube. Фото: unsplash.com/photos/N8Pnhrcr73o
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

YouTube позволяет размещать видео, рекламирующие ПВК Вагнера. Посредством этих видео компания собирает деньги на боеприпасы.

Об этом сообщает Sunday Times.

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Что произошло

Сообщается, что на платформе и других сервисах публикуют пропагандистские видеоролики, прославляющие ПВК Вагнера.

Используя видео, вагнеровцы призывают аудиторию вступить в группу наемников, в отношении которой ввели санкции несколько западных правительств. Так, Соединенные Штаты признали ее "транснациональной преступной организацией", а Великобритания ввела санкции против ее основателя Пригожина.

В свою очередь представитель YouTube заявил, что видео с подобным содержимым запрещается размещать на платформе.

"Контент, предназначенный для восхваления, продвижения или помощи насильственным экстремистским или преступным организациям, запрещен на YouTube. Компания Google обязуется соблюдать законы США о санкциях и внедряет соответствующую политику, несмотря на свои условия предоставления услуг", — отметил он.

Напомним, что Россия начала мобилизовать в регулярную армию заключенных и отправлять их бороться против Украины. Украинские военные фиксируют целые подразделения мобилизованных российских заключенных.

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