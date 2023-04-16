Скандальный контент: YouTube позволяет публиковать видео, рекламирующие ПВК Вагнера
YouTube позволяет размещать видео, рекламирующие ПВК Вагнера. Посредством этих видео компания собирает деньги на боеприпасы.
Об этом сообщает Sunday Times.
Что произошло
Сообщается, что на платформе и других сервисах публикуют пропагандистские видеоролики, прославляющие ПВК Вагнера.
Используя видео, вагнеровцы призывают аудиторию вступить в группу наемников, в отношении которой ввели санкции несколько западных правительств. Так, Соединенные Штаты признали ее "транснациональной преступной организацией", а Великобритания ввела санкции против ее основателя Пригожина.
В свою очередь представитель YouTube заявил, что видео с подобным содержимым запрещается размещать на платформе.
"Контент, предназначенный для восхваления, продвижения или помощи насильственным экстремистским или преступным организациям, запрещен на YouTube. Компания Google обязуется соблюдать законы США о санкциях и внедряет соответствующую политику, несмотря на свои условия предоставления услуг", — отметил он.
Напомним, что Россия начала мобилизовать в регулярную армию заключенных и отправлять их бороться против Украины. Украинские военные фиксируют целые подразделения мобилизованных российских заключенных.