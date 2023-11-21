Скандал з Ілоном Маском — чому уряд США не може розірвати зв'язки з мільярдером

Мільярдер Ілон Маск. Фото: Leon Neal/Pool via REUTERS

Попри антисемітські скандали з мільярдером Ілоном Маском уряд США не може розірвати з ним співпрацю. Америці потрібні низки послуг, які надають компанії Маска.

Про це пише CNN.

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Зазначається, що Білий дім також висловив обурення через антисемітські коментарі та погляди скандального мільярдера Ілона Маска.

"Ми рішуче засуджуємо цю огидну пропаганду антисемітської та расистської ненависті, яка суперечить нашим основним цінностям як американців", — заявив речник Ендрю Бейтс.

Однак, попри це, уряд США не розірве зв'язки зі скандальним мільярдером Ілоном Маском, адже залежні від низки його послуг.

"NASA потрібні його ракети. Пентагону потрібні його супутники. Уряд потребує, щоб електромобілі мали доступ до його мережі зарядних пристроїв. Чиновникам потрібна його платформа соціальних медіа — Twitter, яка тепер називається X — для спілкування з людьми", — йдеться у повідомленні.

Що передувало

Декілька днів тому Ілон Маск втрапив у черговий скандал через те, що підтримав антисемітський пост у соціальній мережі X. Там єврейську громаду звинувачують у пропаганді "діалектичної ненависті" проти білих людей.

"Ви сказали справжню правду", — написав у соцмережі X Ілон Маск.

Згодом через таку позицію Ілона Маска трансатлантичні компанії Apple, Disney і IBM призупинили рекламу на X. До бойкоту соціальної мережі також приєдналися кінокомпанії Paramount, Lionsgate і Warner Bros.

Ліберальна медіанаглядова група Media Matters for America заявила, що корпоративна реклама IBM, Apple, Oracle і Xfinity від Comcast розміщується поряд з антисемітським контентом, який рекламує Адольфа Гітлера та нацистську партію.

Після цього Ілон Маск почав погрожувати "термоядерним" судовим позовом проти контролю за ЗМІ. За його словами, "Media Matters створила альтернативний обліковий запис і відібрала публікації та рекламу, що з’являються на часовій шкалі облікового запису, щоб дезінформувати рекламодавців про розміщення їхніх публікацій".

Нагадаємо, Ілон Маск відреагував на звинувачення в антисемітизмі. Він відкидає усі звинувачення проти себе і стверджує, що всі коментарі фальшиві, а він "бажає світу добра".