Скандал с Илоном Маском — почему правительство США не может разорвать связи с миллиардером

Миллиардер Илон Маск. Фото: Leon Neal/Pool via REUTERS

Несмотря на антисемитские скандалы с миллиардером Илоном Маском, правительство США не может разорвать с ним сотрудничество. Америке нужны ряд услуг, которые предоставляют компании Маска.

Об этом пишет CNN.

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Отмечается, что Белый дом также выразил возмущение из-за антисемитских комментариев и взглядов скандального миллиардера Илона Маска.

"Мы решительно осуждаем эту отвратительную пропаганду антисемитской и расистской ненависти, которая противоречит нашим основным ценностям как американцев", — заявил представитель Эндрю Бейтс.

Однако, несмотря на это, правительство США не разорвет связи со скандальным миллиардером Илоном Маском, ведь зависит от ряда его услуг.

"NASA нужны его ракеты. Пентагон нуждается в его спутниках. Правительство нуждается, чтобы электромобили имели доступ к его сети зарядных устройств. Чиновникам нужна его платформа социальных медиа — Twitter, которая теперь называется X — для общения с людьми", — говорится в сообщении.

Что предшествовало

Несколько дней назад Илон Маск попал в очередной скандал из-за того, что поддержал антисемитский пост в социальной сети X. Там еврейскую общину обвиняют в пропаганде "диалектической ненависти" против белых людей.

"Вы сказали настоящую правду", — написал в соцсети X Илон Маск.

Впоследствии из-за такой позиции Илона Маска трансатлантические компании Apple, Disney и IBM приостановили рекламу на X. К бойкоту социальной сети также присоединились кинокомпании Paramount, Lionsgate и Warner Bros.

Либеральная медиадзорная группа Media Matters for America заявила, что корпоративная реклама IBM, Apple, Oracle и Xfinity от Comcast размещается рядом с антисемитским контентом, который рекламирует Адольфа Гитлера и нацистскую партию.

После этого Илон Маск начал угрожать "термоядерным" судебным иском против контроля над СМИ. По его словам, "Media Matters создала альтернативную учетную запись и отобрала публикации и рекламу, появляющиеся на временной шкале аккаунта, чтобы дезинформировать рекламодателей о размещении их публикаций".

Напомним, Илон Маск отреагировал на обвинения в антисемитизме. Он отвергает все обвинения против себя и утверждает, что все комментарии фальшивы, а он "желает миру добра".