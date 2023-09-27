Скандал у Канаді та чи піде Зеленський на вибори: прямий ефір Новини.LIVE
27 вересня 2023 19:40
Колаж Новини.LIVE
Увечері 27 вересня гостем ефіру Новини.LIVE став директор Українського інституту політики Руслан Бортнік. У студії Вечір.LIVE експерт обговорить актуальні новини України та світу.
Прямий ефір можна подивитися за посиланням.
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Разом з ведучою каналу Ланою Шевчук Руслан Бортнік поговорить про скандал із ветераном СС у Канаді, перше інтерв'ю Рустема Умєрова, ухилянтів від мобілізації та другий президентський термін Зеленського.
Нагадаємо, спікер нижньої палати громад Канади Ентоні Рота подав у відставку. Це він зробив після того, як вшанував під час засідання парламенту чоловіка, який воював у складі СС "Галичина".