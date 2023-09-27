Скандал в Канаде и пойдет ли Зеленский на выборы: прямой эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Вечером 27 сентября гостем эфира Новини.LIVE стал директор Украинского института политики Руслан Бортник. В студии Вечір.LIVE эксперт обсудит актуальные новости Украины и мира.

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Вместе с ведущей канала Ланой Шевчук Руслан Бортник поговорит о скандале с ветераном СС в Канаде, первом интервью Рустема Умерова, уклонистах от мобилизации и втором президентском сроке Зеленского.

Напомним, Спикер нижней палаты общин Канады Энтони Рота подал в отставку. Это он сделал после того, как почтил во время заседания парламента мужчину, воевавшего в составе СС "Галичина".