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Скандал в Канаде и пойдет ли Зеленский на выборы: прямой эфир Новини.LIVE

27 сентября 2023 19:40
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Скандал в Канаде и пойдет ли Зеленский на выборы: прямой эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Вечером 27 сентября гостем эфира Новини.LIVE стал директор Украинского института политики Руслан Бортник. В студии Вечір.LIVE эксперт обсудит актуальные новости Украины и мира.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке.

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О чем эфир

Вместе с ведущей канала Ланой Шевчук Руслан Бортник поговорит о скандале с ветераном СС в Канаде, первом интервью Рустема Умерова, уклонистах от мобилизации и втором президентском сроке Зеленского.

Напомним, Спикер нижней палаты общин Канады Энтони Рота подал в отставку. Это он сделал после того, как почтил во время заседания парламента мужчину, воевавшего в составе СС "Галичина".

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