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Скандал с выездом за границу во время войны: у Дубинского проводят обыски

3 августа 2023 12:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Скандал с выездом за границу во время войны: у Дубинского проводят обыски
Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский. Фото: "Слуга народа"
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Служба безопасности Украины и Государственное бюро безопасности проводят обыски у народного депутата Александра Дубинского. Это произошло после скандала, связанного с его выездом за границу якобы для лечения его отца. 

Об этом сообщает СБУ.

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Что известно про выезд Дубинского за границу

Сообщается, что Дубинский отправился за границу, утверждая, что сопровождал своего отца в зарубежную клинику. Однако выяснилось, что его отец путешествовал без сына.

Также ведется расследование по поводу подписания Дубинским документов, когда он находился за пределами страны, что вызывает вопросы об их подлинности.

Следователи углубляются в детали этого дела на основании двух статей украинского уголовного законодательства. За нарушение данных статей нарушителю может грозить до 6 лет тюремного заключения и лишение определенных прав на период до 3 лет.

СБУ проводит обыск
Обыски у нардепа. Фото: СБУ
СБУ
Обыски у нардепа. Фото: СБУ

Скандал с Дубинским

Не так давно в прессе появились сообщения о том, что народный депутат от партии “Слуга народа” Александр Дубинский, на которого наложены санкции США и Украины, уехал на отдых за границу во время действующего военного положения.

Хотя Дубинский признал, что действительно покинул страну, он утверждает, что это было необходимо для того, чтобы сопроводить своего больного родителя на лечение.

Тем не менее в социальных сетях появились снимки, на которых, как предполагается, изображен Дубинский. На фотографиях запечатлен нардеп с девушкой, и они, возможно, отдыхали в Барселоне.

Напомним, что во время военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут выезжать за границу. Однако есть исключения, разрешающие выезд.

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