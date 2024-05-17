Ситуація на Харківщині, саміт Миру та перемовини з РФ — основні тези Зеленського на брифінгу

Володимир Зеленський під час брифінгу. Фото: ОП

Напередодні Глобального саміту миру Президент Володимир Зеленський поспілкувався з представниками ЗМІ у п'ятницю, 17 травня. Глава держави, зокрема, розповів про ситуацію у Харківській області й назвав цілі росіян, прокоментував кадрові ротації в Кабміні та ОП, а також окреслив своє бачення виводу військ Росії з України.

Головні тези Зеленського — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

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Ситуація на Харківщині й цілі РФ

За словами Зеленського, наразі на Харківщині найглибше просування противника становить 10 кілометрів. Водночас є й напрямки, де ворог не має успіху від слова зовсім. Наголосив, що Сили оборони України тим часом змогли стабілізувати ситуацію й закріпитися там, де вони є.

"А у нас є дуже потужні бригади, я їм вдячний. Зараз ми посилили кілька напрямків окремими батальйонами — те, що можна було забрати десь з резерву і з деяких напрямків", — сказав Зеленський.

Він додав, що перетин кордону окупантами став можливий через відсутність там ППО.

"Вони на відстані, де у них є перевага, діють авіабомбами, артилерією. 8 місяців паузи в ухваленні рішень партнерами. Зрозуміло, що наших воїнам було непросто", — сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що головна ціль РФ — захоплення Вовчанська.

Будівництво фортифікацій

Коментуючи скандал навколо зведення фортифікацій Зеленський розповів, що росіяни дійшли лише і перебувають біля першої лінії оборони. Найпотужніша лінія — третя, яку якраз таки й будувала місцева влада.

"Перша лінія — це не кордон, там неможливо будувати, тому що через відповідну зброю, якою працювали росіяни, наші люди гинули. Вони приблизно там зараз й знаходяться. Це є перша лінія, лінія, яку побудували на війні, під постійним вогнем, наші військові. Першу та другу лінію будують військові, а третя лінія побудована місцевими владами. Вона найпотужніша — не тому, що вони краще за військових, а просто тому, що вона далі від зброї, від снарядів, від обстрілів", — сказав Зеленський.

Ротації в уряді та ОП

Говорячи про кадрові ротації президент сказав, що у цьому питанні є проблеми і його потрібно вирішувати.

"Ми говорили про це з прем'єр-міністром. На сьогодні у нас є виконуючі обов'язки в кількох міністерствах. Треба це вирішувати", — сказав Зеленський.

Переговори з РФ

За словами глави держави, іноземні партнери не змушують Україну сідати за стіл перемовин з РФ.

"Партнери не штовхають нас. Хоча мені здається, що в атмосфері світу це є. І тут нам потрібно бути просто дуже стійкими і сильними. І обраний сьогодні правильний майданчик, де у нас є ініціатива — Саміт миру", — сказав Зеленський.

Саміт Миру

Коментуючи очікування щодо Мирного саміту Зеленський розповів, що Україна хоче отримати:

енергетичну та ядерну безпеку;

вільне судноплавство;

захист від обстрілів.

Крім того, за словами Зеленського, наша держава прагне повернути усіх українців з російського полону.

"Щодо обміну. Де питання обміну полонених — там і повернення дітей. Ось в принципі, що ми хочемо отримати", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, 17 травня стало відомо, що президент Бразилії відмовився їхати на Саміт миру по Україні. Причиною назвав "відсутність обох сторін конфлікту".

До слова, Глобальний саміт миру пройде у Швейцарії з 15 по 16 червня. Президент Зеленський раніше повідомляв, що до участі можуть доєднатися всі континенти.