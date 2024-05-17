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Ситуация на Харьковщине, саммит Мира и переговоры с РФ — основные тезисы Зеленского на брифинге

17 мая 2024 14:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ситуация на Харьковщине, саммит Мира и переговоры с РФ — основные тезисы Зеленского на брифинге
Владимир Зеленский во время брифинга. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В преддверии Глобального саммита мира Президент Владимир Зеленский пообщался с представителями СМИ в пятницу, 17 мая. Глава государства, в частности, рассказал о ситуации в Харьковской области и назвал цели россиян, прокомментировал кадровые ротации в Кабмине и ОП, а также наметил свое видение вывода войск России из Украины.

Главные тезисы Зеленского — читайте в материале Новини.LIVE.

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Ситуация в Харьковской области и цели РФ

По словам Зеленского, сейчас в Харьковской области самое глубокое продвижение противника составляет 10 километров. В то же время есть и направления, где враг не имеет успеха от слова совсем. Он подчеркнул, что Силы обороны Украины тем временем смогли стабилизировать ситуацию и закрепиться там, где они есть.

"А у нас очень мощные бригады, я им благодарен. Сейчас мы усилили несколько направлений отдельными батальонами — то, что можно было забрать где-то из резерва и из некоторых направлений", — сказал Зеленский.

Он добавил, что пересечение границы оккупантами стало возможно из-за отсутствия там ПВО.

"Они на расстоянии, где у них есть преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией. 8 месяцев паузы в принятии решений партнерами. Понятно, что нашим воинам было непросто", — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что главная цель РФ — захват Волчанска.

Строительство фортификаций

Комментируя скандал вокруг строительства фортификаций, Зеленский рассказал, что россияне дошли только и находятся у первой линии обороны. Самая мощная линия — третья, которую как раз и строили местные власти.

"Первая линия — это не граница, там невозможно строить, потому что из-за соответствующего оружия, которым работали россияне, наши люди погибали. Они примерно там сейчас и находятся. Это первая линия, линия, которую построили на войне, под постоянным огнем, наши военные. Первую и вторую линию строят военные, а третья линия построена местными властями", — сказал Зеленский.

Ротации в правительстве и ОП

Говоря о кадровых ротациях, президент сказал, что в этом вопросе есть проблемы и его нужно решать.

"Мы говорили об этом с премьер-министром. На сегодняшний день у нас есть исполняющие обязанности в нескольких министерствах. Надо это решать", — сказал Зеленский.

Переговоры с РФ

По словам главы государства, иностранные партнеры не заставляют Украину садиться за стол переговоров с РФ.

"Партнеры не толкают нас. Хотя мне кажется, что в атмосфере мира это есть. И здесь нам нужно быть просто очень устойчивыми и сильными. И выбрана сегодня правильная площадка, где у нас есть инициатива — Саммит мира", — сказал Зеленский.

Саммит Мира

Комментируя ожидания Мирного саммита Зеленский рассказал, что Украина хочет получить:

  • энергетическую и ядерную безопасность;
  • свободное судоходство;
  • защиту от обстрелов.

Кроме того, по словам Зеленского, наше государство стремится вернуть всех украинцев из российского плена.

"Об обмене. Где вопрос обмена пленных — там и возвращение детей. Вот в принципе, что мы хотим получить", — сказал Зеленский.

Напомним, 17 мая стало известно, что президент Бразилии отказался ехать на саммит мира по Украине. Причиной назвал "отсутствие обеих сторон конфликта".

К слову, Глобальный саммит мира пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня. Президент Зеленский ранее сообщал , что к участию могут присоединиться все континенты.

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