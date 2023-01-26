Володимир Зеленський 26 січня провів засідання Ставки: ключові питання

Володимир Зеленський зібрав засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 26 січня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Було заслухано доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо поточного стану справ на фронті, детально розглянуто ситуацію на Бахмутському напрямку.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу Президента.

Деталі засідання

Як зазначається у повідомленні, учасники засідання обговорили питання щодо надходження озброєння й техніки та її оперативного розподілу по угрупованнях військ. Окремо приділили увагу підготовці українських захисників за кордоном.

На засіданні також ішлося про ліквідацію наслідків нещодавньої ракетної атаки ворога на територію України та заходи для протидії майбутнім загрозам.

Подробиці щодо засідання Ставки верховного головнокомандувача Зеленський розповів і у своєму Telegram-каналі.

"Чергова спроба країни-терориста залякати нас масованим ракетним ударом укотре зазнала поразки, як цієї поразки скоро зазнає і вся росія. Натомість щойно завершилося чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, де обговорили заходи ще надійнішої протидії майбутнім ракетним загрозам", — зазначив він.

Президент також зазначив, що учасники зустрічі також заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо поточної ситуації на фронті. Детально розглянули ситуацію на Бахмутському напрямку.

"Обговорили з учасниками засідання питання щодо надходження озброєння й техніки та її оперативне розподілення по угрупованням військ. Окрему увагу приділили питанню підготовки українських військових за кордоном. Щодня працюємо, щоб наші Збройні Сили були міцнішими та потужнішими", — написав Зеленський.

Хто був присутній

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, міністр фінансів України Сергій Марченко, інші члени уряду, т. в. о. голови СБУ Василь Малюк та інші очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше у Генштабі заявили, що українські військові не виходитимуть із Бахмута, доки там є можливість оборонятися, ситуація контрольована.

25 січня у Міноборони заявили, що російські окупанти посилюють наступ на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Там тривають важкі бої.

Державна прикордонна служба України показала, який зараз має вигляд місто Бахмут.

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