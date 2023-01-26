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Ситуация возле Бахмута и военная помощь: Зеленский провел заседание Ставки

26 января 2023 20:09
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Владимир Зеленский 26 января провел заседание Ставки: ключевые вопросы
Владимир Зеленский собрал заседание Ставки
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 26 января, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Были заслушаны доклады командующих войск оперативных направлений относительно текущего положения дел на фронте, подробно рассмотрена ситуация на Бахмутском направлении.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента.

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Детали заседания

Как отмечается в сообщении, участники заседания обсудили вопросы поступления вооружения и техники и ее оперативного распределения по группировкам войск. Отдельно уделили внимание подготовке украинских защитников за границей.

На заседании также говорилось о ликвидации последствий недавней ракетной атаки врага на территорию Украины и мерах по противодействию будущим угрозам.

Подробности по поводу заседания Ставки верховного главнокомандующего Зеленский рассказал и в своем Telegram-канале.

"Очередная попытка страны-террориста запугать нас массированным ракетным ударом в очередной раз потерпела поражение, как это поражение скоро потерпит и вся россия. Зато только завершилось очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, где обсудили меры еще более надежного противодействия будущим ракетным угрозам", — отметил он.

Президент также отметил, что участники встречи заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений относительно текущей ситуации на фронте. Подробно рассмотрели ситуацию на Бахмутском направлении.

"Обсудили с участниками заседания вопрос о поступлении вооружения и техники и ее оперативное распределение по группировкам войск. Отдельное внимание уделили вопросу подготовки украинских военных за рубежом. Каждый день работаем, чтобы наши Вооруженные Силы были крепче и мощнее", — написал Зеленский.

Кто присутствовал

В заседании приняли участие: руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, председатель Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий войск ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

В заседании Ставки также приняли участие: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, министр финансов Украины Сергей Марченко, другие члены правительства, в. о. главы СБУ Василий Малюк и другие руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Напомним, ранее в Генштабе заявили, что украинские военные не будут выходить из Бахмута, пока там есть возможность обороняться, ситуация контролируется.

25 января в Минобороны заявили, что российские оккупанты усиливают наступление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.

Государственная пограничная служба Украины показала, какой сейчас выглядит город Бахмут.

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