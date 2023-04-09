Сирія випустила 3 ракети по Ізраїлю: що відомо

Спалахи сирійських ракет ППО в небі Дамаска, Сирія, 4 квітня. Фото: Stringer / AFP через Getty Images

У суботу, 8 квітня, Сирія випустила в бік Ізраїлю три ракети. Ізраїльська поліція про постраждалих чи загиблих не повідомляє.

Про це повідомляє NBC.

Читайте також:

Що відомо

За словами ізраїльських військових, загиблих та руйнувань від обстрілів немає. Одна ракета вибухнула на Голанських висотах, перетнувши попередньо кордон Ізраїлю. Уламки іншої знищеної ракети впали на територію Йорданії поблизу сирійського кордону.

Повідомляється, що ракетний обстріл із Сирії відбувається на тлі стрімкого зростання ізраїльсько-палестинської напруженості, викликаної рейдом ізраїльської поліції на священний комплекс, де знаходиться мечеть Аль-Акса.

Відповідно дії з боку поліції обурили палестинців, які відзначали священний місяць посту Рамадан, і спонукали бойовиків у Лівані, а також палестинських бойовиків у секторі Газа, випустити потужний залп ракет по Ізраїлю.

Нагадаємо, що у Тель-Авіві 7 квітня було здійснено два теракти. В одному випадку невідомий відкрив стрілянину по людях на вулиці, в іншому – терорист здійснив наїзд на автомобілі у натовп туристів.

Також раніше ми писали, що батько двох британських сестер Ріни та Майї Ді, які загинули під час теракту на Західному березі річки Йордан 7 квітня, повідомив, що справедливість візьме гору. Їхня мати продовжує боротися в лікарні за своє життя.