Сирия выпустила 3 ракеты по Израилю: что известно
В субботу, 8 апреля, Сирия выпустила в сторону Израиля три ракеты. Израильская полиция о пострадавших или погибших не сообщает.
Об этом сообщает NBC.
Что известно
По словам израильских военных, погибших и разрушений от обстрелов нет. Одна ракета взорвалась на Голанских высотах после предварительного пересечения границы Израиля. Обломки другой уничтоженной ракеты упали на территорию Иордании у сирийской границы.
Сообщается, что ракетные обстрелы из Сирии происходят на фоне стремительного роста израильско-палестинской напряженности, вызванной рейдом израильской полиции на священный комплекс, где находится мечеть Аль-Акса.
Соответственно, действия со стороны полиции возмутили палестинцев, отмечавших священный месяц поста Рамадан, и побудили боевиков в Ливане, а также палестинских боевиков в секторе Газа, выпустить мощный залп ракет по Израилю.
Напомним, что в Тель-Авиве 7 апреля было совершено два теракта. В одном случае неизвестный открыл стрельбу по людям на улице, в другом – террорист совершил наезд на автомобиле в толпу туристов.
Также ранее мы писали, что отец двух британских сестер Рины и Майи Ди, погибших во время теракта на Западном берегу реки Иордан 7 апреля, сообщил, что справедливость возобладает. Их мама продолжает бороться в больнице за свою жизнь.