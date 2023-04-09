Сирия выпустила 3 ракеты по Израилю: что известно

Вспышки сирийских ракет ПВО в небе Дамаска, Сирия, 4 апреля. Фото: Stringer / AFP через Getty Images

В субботу, 8 апреля, Сирия выпустила в сторону Израиля три ракеты. Израильская полиция о пострадавших или погибших не сообщает.

Об этом сообщает NBC.

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Что известно

По словам израильских военных, погибших и разрушений от обстрелов нет. Одна ракета взорвалась на Голанских высотах после предварительного пересечения границы Израиля. Обломки другой уничтоженной ракеты упали на территорию Иордании у сирийской границы.

Сообщается, что ракетные обстрелы из Сирии происходят на фоне стремительного роста израильско-палестинской напряженности, вызванной рейдом израильской полиции на священный комплекс, где находится мечеть Аль-Акса.

Соответственно, действия со стороны полиции возмутили палестинцев, отмечавших священный месяц поста Рамадан, и побудили боевиков в Ливане, а также палестинских боевиков в секторе Газа, выпустить мощный залп ракет по Израилю.

Напомним, что в Тель-Авиве 7 апреля было совершено два теракта. В одном случае неизвестный открыл стрельбу по людям на улице, в другом – террорист совершил наезд на автомобиле в толпу туристов.

Также ранее мы писали, что отец двух британских сестер Рины и Майи Ди, погибших во время теракта на Западном берегу реки Иордан 7 апреля, сообщил, что справедливость возобладает. Их мама продолжает бороться в больнице за свою жизнь.