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Син Байдена не визнає себе винним у податковому злочині

27 липня 2023 11:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Син Байдена не визнає себе винним у податковому злочині
Син президента США Хантер Байден. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Син американського президента Хантер Байден відкинув звинувачення у порушеннях податкового законодавства після невдалих спроб досягнення угоди з державною прокуратурою у ході суду. Він звинувачується у несплаті податків.

Про це повідомляє АР.

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У повідомленні йдеться, що місяцем раніше Хантера Байдена звинуватили у несплаті податків на суму понад 100 000 доларів із зароблених ним 1,5 мільйона доларів за 2017-2018 роки. Хоча він намагався дійти домовленості з органами правопорядку, припускаючи, що отримає умовне покарання, однак у процесі розгляду в суді виникли розбіжності щодо умов угоди та можливих додаткових звинувачень у майбутньому.

Суддя федерального окружного суду Мерієллен Норейка, яку призначив колишній президент США Дональд Трамп, висловила сумніви в умовах домовленості.

Обидві сторони отримали місяць для аргументування своїх позицій щодо умов попередньої угоди. Ця ситуація стала несподіваною з огляду на тривалі переговори між сторонами.

Крім того, на Хантера Байдена було накладено додаткове звинувачення у незаконному зберіганні зброї з огляду на її проблеми з наркотиками. Йдеться про те, що у нього був револьвер Colt Cobra 38 Special протягом 11 днів у жовтні 2018 року.

Нагадаємо, що угода про визнання вини Хантера Байдена припинена. Це сталося після того, як федеральний суддя висловив стурбованість умовами угоди.

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