Сын Байдена не признает себя виновным в налоговом преступлении

Сын президента США Хантер Байден. Фото: росСМИ

Сын американского президента Хантер Байден отверг обвинения в нарушениях налогового законодательства после неудачных попыток достижения соглашения с государственной прокуратурой в ходе суда. Он обвиняется в неуплате налогов.

Об этом сообщает АР.

Читайте также:

Налоговое преступление Хантера Байдена

В сообщении говорится, что месяцем ранее Хантера Байдена обвинили в неуплате налогов на сумму более 100 000 долларов из заработанных им 1,5 миллиона долларов за 2017-2018 годы. Хотя он пытался прийти к договоренности с органами правопорядка, предполагая, что получит условное наказание, однако в процессе разбирательства в суде возникли разногласия касательно условий соглашения и возможных дополнительных обвинений в будущем.

Судья федерального окружного суда Мэриеллен Норейка которую назначил бывший президент США Дональд Трамп, выразила сомнения в условиях договоренности.

Обе стороны получили месяц для аргументирования своих позиций по поводу условий предварительного соглашения. Эта ситуация стала неожиданной, учитывая длительные переговоры между сторонами.

Кроме того, на Хантера Байдена было наложено дополнительное обвинение в незаконном хранении оружия, учитывая его проблемы с наркотиками. Говорится, что у него был револьвер Colt Cobra 38 Special на протяжении 11 дней в октябре 2018 года.

Напомним, что соглашение о признании вины Хантера Байдена приостановлено. Это произошло после того, как федеральный судья выразила обеспокоенность условиями соглашения.