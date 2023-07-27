Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Сын Байдена не признает себя виновным в налоговом преступлении arrow

Сын Байдена не признает себя виновным в налоговом преступлении

27 июля 2023 11:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Сын Байдена не признает себя виновным в налоговом преступлении
Сын президента США Хантер Байден. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Сын американского президента Хантер Байден отверг обвинения в нарушениях налогового законодательства после неудачных попыток достижения соглашения с государственной прокуратурой в ходе суда. Он обвиняется в неуплате налогов.

Об этом сообщает АР.

Читайте также:

Налоговое преступление Хантера Байдена

В сообщении говорится, что месяцем ранее Хантера Байдена обвинили в неуплате налогов на сумму более 100 000 долларов из заработанных им 1,5 миллиона долларов за 2017-2018 годы. Хотя он пытался прийти к договоренности с органами правопорядка, предполагая, что получит условное наказание, однако в процессе разбирательства в суде возникли разногласия касательно условий соглашения и возможных дополнительных обвинений в будущем.

Судья федерального окружного суда Мэриеллен Норейка которую назначил бывший президент США Дональд Трамп, выразила сомнения в условиях договоренности.

Обе стороны получили месяц для аргументирования своих позиций по поводу условий предварительного соглашения. Эта ситуация стала неожиданной, учитывая длительные переговоры между сторонами. 

Кроме того, на Хантера Байдена было наложено дополнительное обвинение в незаконном хранении оружия, учитывая его проблемы с наркотиками. Говорится, что у него был револьвер Colt Cobra 38 Special на протяжении 11 дней в октябре 2018 года.

Напомним, что соглашение о признании вины Хантера Байдена приостановлено. Это произошло после того, как федеральный судья выразила обеспокоенность условиями соглашения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

None

"Будем сбивать": в Воздушных силах прокомментировали ракетные удары по Украине

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз