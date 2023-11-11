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Сідати за стіл переговорів ще не час, — Макрон зробив нову заяву про війну в Україні

11 листопада 2023 16:44
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Сідати за стіл переговорів ще не час, — Макрон зробив нову заяву про війну в Україні
Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Christophe Ena/ REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що якщо Росія виграє війну, то в Європі "з'явиться нова імперська влада". Водночас він наголосив, що Києву ще не час сідати за стіл переговорів.

Про це повідомляє BBC News.

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Заява Макрона про війну в Україні

Макрон заявив, що якщо Росії дозволять виграти війну, то в Європі з’явиться нова імперська влада, яка може загрожувати іншим країнам, зокрема Грузії та Казахстану, а також усьому континенту. 

"Те, що Росія робить в Україні, безумовно  імперіалізм і колоніалізм", — наголосив він.

Президент Франції зазначив, що "обов’язком" його країни та всіх інших є підтримка України в її обороні, адже наступний місяць буде критичним, оскільки вона намагається повернути втрачені землі під час контрнаступальних операцій.

Попри це Макрон вважає, що Києву ще не час сідати за стіл переговорів. За його словами, такий розвиток подій можливий, але лише в тому випадку, якщо цього захоче Україна. 

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, чому переговори з РФ не допоможуть завершити війну. Їх вже було близько 200 раундів з 2014 року. 

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