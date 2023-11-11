Садиться за стол переговоров еще не время, — Макрон сделал новое заявление о войне в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Christophe Ena/ REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, если Россия выиграет войну, то в Европе "появится новая имперская власть". В то же время он подчеркнул, что Киеву еще не время садиться за стол переговоров.

Об этом сообщает BBC News.

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Макрон заявил, что если России разрешат выиграть войну, то в Европе появится новая имперская власть, которая может угрожать другим странам, в том числе Грузии и Казахстану, а также всему континенту.

"То, что Россия делает в Украине, безусловно империализм и колониализм", — подчеркнул он.

Президент Франции отметил, что "обязательством" его страны и всех других является поддержка Украины в ее обороне, ведь следующий месяц будет критическим, поскольку она пытается вернуть утраченные земли во время контрнаступательных операций.

Несмотря на это, Макрон считает, что Киеву еще не время садиться за стол переговоров. По его словам, такое развитие событий возможно, но только в том случае, если этого захочет Украина.

Напомним, недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, почему переговоры с РФ не помогут завершить войну. Их уже было около 200 раундов с 2014 года.