Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Си Цзиньпинь проведет переговоры с путиным: сможет ли Пекин помочь закончить войну в Украине arrow

Си Цзиньпинь проведет переговоры с путиным: сможет ли Пекин помочь закончить войну в Украине

20 марта 2023 13:43
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Си в Москве 20 марта: планы лидера Китая - эксперт
Визит китайского лидера в москву продлится два дня
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Визит китайского лидера Си Цзиньпиня в москву и переговоры с владимиром путиным — это попытка расставить все точки над "і" в отношениях между Китаем и россией на фоне ухудшения геополитической ситуации в мире. Приоритеты официального Пекина состоят в укреплении собственного доминирования в восточном полушарии на фоне ослабления россии. Китай также готов проголосовать за резолюцию по окончании войны в Украине, которая будет приемлема для Киева, но не более того.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал эксперт-международник и специалист по Китаю Андрей Бузаров.

Читайте также:

О чем Си будет говорить с путиным

В целом, по его словам, Китай не собирается вмешиваться в войну путина, но хочет определяться — на чьей он стороне. Или он союзник россии по некоторым аспектам или все-таки идет на сближение с Западом. Его визит в москву — это также попытка расставить все точки над "і" между Китаем и россией. На сегодняшний день нет точной позиции, как именно будет действовать Пекин по многим внешним вопросам. Но на фоне ухудшения геополитической ситуации в мире, он для себя хочет понять, кто же его союзник.

Вместе с тем, тема об урегулировании войны в Украине не является главной в планах Си в москве. Для него главное понять, насколько россия сейчас податлива под общие новые рамки реалий ситуации в восточном полушарии, где Китай становится более важным игроком, чем москва.

Сі Цзіньпін Президент Китаю
Кортеж Си Цзиньпиня в москве 20 марта. Фото: REUTERS

"Из-за ослабления россии, западных санкций против нее и войны в Украине Китай сейчас доминирует. путину придется считаться с новой ситуацией и Китай будет говорить с россией с позиции сильного", — заверил Бузаров.

Каким может быть разговор между Си и Зеленским

По мнению Бузарова, факт разговора между Зеленским и Си — это большой плюс. Сам разговор будет касаться возможного китайского плана по урегулированию войны в Украине, который Зеленский не считает полноценным.

"Этот план не учитывает позицию Украины по поводу полного освобождения всех оккупированных россией территорий, поэтому не приемлем ни для Украины, ни ее западных союзников. Но действия Китая по Украине носят имиджевый характер. Он хочет показать, что может и хочет влиять на процессы в мире и даже вопрос Украины важен для внешней политики Китая", — говорит Бузаров.

Андрій Бузаров
Андрей Бузаров. Фото: Facebook

При этом этот вопрос не является приоритетным для Пекина. Си больше заинтересован в укреплении позиции Китая в восточной Азии, по отношению к россии в плане более жесткой позиции по экономике и отношениям со США. Он хорошо понимает, что Штаты являются главным союзником Украины и тоже имеют свои интересы по противодействию интересам россии в мире.

"Китай до конца не определился, он союзник россии по некоторым аспектам или все-таки идет на сближение с Западом. Сейчас мы являемся свидетелями, когда Китай определяется. И если ситуация дойдет до какого-нибудь приемлемого для Украины плана по окончанию войны, Китай ограничится лишь голосованием за ту или иную резолюцию на уровне ООН или других международных площадках. Не более. Не думаю, что Китай будет заниматься чем-то еще, кроме дипломатии", — подытожил Бузаров.

путин опять заговорил о переговорах с Украиной

Напомним, официальный визит лидера Китая Си Цзиньпина в россию продлится с 20 по 22 марта. Накануне поездки Си написал об отношении к ситуации в Украине в статье для "российской газеты". По его словам, Китай неизменно занимает объективную и беспристрастную позицию, прилагает активные усилия к содействию примирению и мирным переговорам.

Сі Цзіньпін Президент Китаю
Си Цзиньпинь. Фото: NOEL CELIS/REUTERS

"Озвученный мною ряд видений является основным принципом Китая при украинском урегулировании. Речь идет, в частности, о необходимости соблюдать цели и принципы Устава ООН, уважать резонные озабоченности всех государств в области безопасности, поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, и обеспечивать стабильность глобальных цепочек производства и поставок", — сказал Си.

В преддверии визита Си путин в очередной раз заявил о "политико-дипломатическом урегулировании" начавшейся войны против Украины. Он заявил, что "россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий".

Также после разговора с путиным Си якобы планирует провести онлайн-встречу с президентом Зеленским. Ее точное время еще не согласовано.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

15:31 Рыбаки Одесчины начали отлов дунайской сельди

15:29 Данилов назвал условие успешной реализации "мирного плана" Китая

Новина з фото

15:21 Олег Скрипка отыграл четыре концерта под Бахмутом: впечатления фронтмена "Воплі Відоплясова"

15:19 Жена Усика рассказала, что оккупанты сделали с их домом

15:16 РФ снова угрожает остановить "зерновое соглашение" и выдвигает условия

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

15:02 Самые счастливые страны мира на 2023 год: список

14:57 Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина

Новина з фото

14:57 Звезды сериала "Зачарованные" объединились на светском мероприятии: кто из актрис не пришел

14:54 В Николаевской области в поле подорвался трактор

14:40 Передавал данные об ВСУ и ожидал оккупации Одессы

Новина з відео

14:10 Новая часть фильма "Шазам" не оправдала ожидания продюсеров: сборы в первый уикенд

Новина з відео

13:36 Фильм украинского режиссера покажут на кинофестивале по правам человека в Гааге

Новина з відео

13:33 путину в Мариуполь привезли его привычную массовку, а местные жители кричали о показухе

Новина з відео

12:44 Орландо Блум публично спел в караоке в честь ирландского национального праздника: видео

Новина з відео

11:02 Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала, как встретила его 68-летие

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

11:00 День весеннего равноденствия 2023: красивые поздравления и открытки с пожеланиями мира и счастья

Новина з відео

10:27В ДБР рассказали о причинах смерти четырех военнослужащих в Черниговской области

Новина з відео

10:06 В Житомире впервые сделали трансплантацию сердца: результаты сверхсложной операции

Новина з відео

08:21 В Колумбии разбился военный вертолет: есть погибшие

Новина з відео

06:30 Воскресенье в УПЛ: победы Шахтера, Черноморца и Миная

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

Эксклюзив

06:00Изменится ли курс доллара: Гетманцев дал прогноз на весну

18:00На Ближнем Востоке грядут перемены — какова роль Израиля и в чем выгода россии

11:41Некоторым военным могут вернуть надбавки к зарплатам: что известно

Эксклюзив

12:30В Буче масштабно восстанавливают улицу, где ВСУ накрыли огромную российскую колонну: фоторепортаж

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:00Почему в мире появляется все больше вспышек вирусов — анализ вирусолога

Новина з фото

20:45 Джонни Депп и Эмбер Херд "отдыхают": история громкого развода Пола Маккартни

Эксклюзив

19:00Бучу почти не узнать: как выглядит город сегодня — большой репортаж

Эксклюзив

18:00Будут ли арбузы в этом году и сколько будут стоить овощи: прогнозы посевной 2023

Эксклюзив

17:00История Украины не нужна: одесситы об отмене данного предмета из обязательных

Актуальное по теме

None 20 Март 12:35

В ГУР заявили, что ракетный террор рф провалился

None 20 Март 11:17

СБУ разоблачила подпольную сеть коллаборантов-"большевиков"

None 20 Март 10:49

Россияне в очередной раз обстреляли мирные города и села Донецкой области: есть раненые

None 20 Март 08:35

ВСУ продолжают уничтожать оккупантов сотнями: Генштаб обнародовал свежие потери рф

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB