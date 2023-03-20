Си в Москве 20 марта: планы лидера Китая - эксперт

Визит китайского лидера в москву продлится два дня

Визит китайского лидера Си Цзиньпиня в москву и переговоры с владимиром путиным — это попытка расставить все точки над "і" в отношениях между Китаем и россией на фоне ухудшения геополитической ситуации в мире. Приоритеты официального Пекина состоят в укреплении собственного доминирования в восточном полушарии на фоне ослабления россии. Китай также готов проголосовать за резолюцию по окончании войны в Украине, которая будет приемлема для Киева, но не более того.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал эксперт-международник и специалист по Китаю Андрей Бузаров.

О чем Си будет говорить с путиным

В целом, по его словам, Китай не собирается вмешиваться в войну путина, но хочет определяться — на чьей он стороне. Или он союзник россии по некоторым аспектам или все-таки идет на сближение с Западом. Его визит в москву — это также попытка расставить все точки над "і" между Китаем и россией. На сегодняшний день нет точной позиции, как именно будет действовать Пекин по многим внешним вопросам. Но на фоне ухудшения геополитической ситуации в мире, он для себя хочет понять, кто же его союзник.

Вместе с тем, тема об урегулировании войны в Украине не является главной в планах Си в москве. Для него главное понять, насколько россия сейчас податлива под общие новые рамки реалий ситуации в восточном полушарии, где Китай становится более важным игроком, чем москва.

Кортеж Си Цзиньпиня в москве 20 марта. Фото: REUTERS

"Из-за ослабления россии, западных санкций против нее и войны в Украине Китай сейчас доминирует. путину придется считаться с новой ситуацией и Китай будет говорить с россией с позиции сильного", — заверил Бузаров.

Каким может быть разговор между Си и Зеленским

По мнению Бузарова, факт разговора между Зеленским и Си — это большой плюс. Сам разговор будет касаться возможного китайского плана по урегулированию войны в Украине, который Зеленский не считает полноценным.

"Этот план не учитывает позицию Украины по поводу полного освобождения всех оккупированных россией территорий, поэтому не приемлем ни для Украины, ни ее западных союзников. Но действия Китая по Украине носят имиджевый характер. Он хочет показать, что может и хочет влиять на процессы в мире и даже вопрос Украины важен для внешней политики Китая", — говорит Бузаров.

Андрей Бузаров. Фото: Facebook

При этом этот вопрос не является приоритетным для Пекина. Си больше заинтересован в укреплении позиции Китая в восточной Азии, по отношению к россии в плане более жесткой позиции по экономике и отношениям со США. Он хорошо понимает, что Штаты являются главным союзником Украины и тоже имеют свои интересы по противодействию интересам россии в мире.

"Китай до конца не определился, он союзник россии по некоторым аспектам или все-таки идет на сближение с Западом. Сейчас мы являемся свидетелями, когда Китай определяется. И если ситуация дойдет до какого-нибудь приемлемого для Украины плана по окончанию войны, Китай ограничится лишь голосованием за ту или иную резолюцию на уровне ООН или других международных площадках. Не более. Не думаю, что Китай будет заниматься чем-то еще, кроме дипломатии", — подытожил Бузаров.

путин опять заговорил о переговорах с Украиной

Напомним, официальный визит лидера Китая Си Цзиньпина в россию продлится с 20 по 22 марта. Накануне поездки Си написал об отношении к ситуации в Украине в статье для "российской газеты". По его словам, Китай неизменно занимает объективную и беспристрастную позицию, прилагает активные усилия к содействию примирению и мирным переговорам.

Си Цзиньпинь. Фото: NOEL CELIS/REUTERS

"Озвученный мною ряд видений является основным принципом Китая при украинском урегулировании. Речь идет, в частности, о необходимости соблюдать цели и принципы Устава ООН, уважать резонные озабоченности всех государств в области безопасности, поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, и обеспечивать стабильность глобальных цепочек производства и поставок", — сказал Си.

В преддверии визита Си путин в очередной раз заявил о "политико-дипломатическом урегулировании" начавшейся войны против Украины. Он заявил, что "россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий".

Также после разговора с путиным Си якобы планирует провести онлайн-встречу с президентом Зеленским. Ее точное время еще не согласовано.