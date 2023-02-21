Сі Цзіньпін планує відвідати рф незабаром, — ЗМІ
За інформацією видання The Wall Street Journal, китайський лідер Сі Цзіньпін готується відвідати москву найближчими місяцями для проведення саміту з російським президентом володимиром путіним. Зустріч буде присвячена просуванню багатопартійних мирних переговорів та підтримці закликів Китаю до нерозповсюдження ядерної зброї.
Про це йдеться на сайті The Wall Street Journal.
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Візит Сі Цзіньпіна до росії
Час проведення візиту ще не визначений, але можливо, що це відбудеться у квітні чи на початку травня, коли у рф святкують перемогу у Другій світовій війні. Очікується, що головний радник Сі Цзіньпіна Ван обговорить можливу поїздку з російськими партнерами під час свого візиту до москви.
Ван повинен був відвідати москву у вівторок, щоб обговорити китайсько-російські відносини та "міжнародні та регіональні гарячі точки, що становлять взаємний інтерес", повідомило Міністерство закордонних справ Китаю. Пан Ван, ймовірно, обговорить поїздку Сі, поки він перебуває в москві, кажуть люди, знайомі з плануванням саміту.
Нагадаємо, що представник Міністерства закордонних справ Китаю, Ван Веньбінь, заявив, що США не можуть виступати в ролі вчителя у питанні можливого постачання зброї з Китаю до росії, оскільки самі вони постачають зброю на військові конфлікти. У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що США "не мають права читати лекції" у питанні можливого постачання зброї Пекіном для москви.