Сі Цзіньпін планує відвідати рф незабаром

Лідер Китаю Сі Цзіньпін

За інформацією видання The Wall Street Journal, китайський лідер Сі Цзіньпін готується відвідати москву найближчими місяцями для проведення саміту з російським президентом володимиром путіним. Зустріч буде присвячена просуванню багатопартійних мирних переговорів та підтримці закликів Китаю до нерозповсюдження ядерної зброї.

Про це йдеться на сайті The Wall Street Journal.

Візит Сі Цзіньпіна до росії

Час проведення візиту ще не визначений, але можливо, що це відбудеться у квітні чи на початку травня, коли у рф святкують перемогу у Другій світовій війні. Очікується, що головний радник Сі Цзіньпіна Ван обговорить можливу поїздку з російськими партнерами під час свого візиту до москви.

Ван повинен був відвідати москву у вівторок, щоб обговорити китайсько-російські відносини та "міжнародні та регіональні гарячі точки, що становлять взаємний інтерес", повідомило Міністерство закордонних справ Китаю. Пан Ван, ймовірно, обговорить поїздку Сі, поки він перебуває в москві, кажуть люди, знайомі з плануванням саміту.

Нагадаємо, що представник Міністерства закордонних справ Китаю, Ван Веньбінь, заявив, що США не можуть виступати в ролі вчителя у питанні можливого постачання зброї з Китаю до росії, оскільки самі вони постачають зброю на військові конфлікти. У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що США "не мають права читати лекції" у питанні можливого постачання зброї Пекіном для москви.