Си Цзиньпин планирует посетить рф в скором времени, — СМИ
По информации издания The Wall Street Journal, китайский лидер Си Цзиньпин готовится посетить москву в ближайшие месяцы для проведения саммита с российским президентом владимиром путиным. Встреча будет приурочена к продвижению многопартийных мирных переговоров и поддержанию призывов Китая к нераспространению ядерного оружия.
Об этом говорится на сайте The Wall Street Journal.
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Визит Си Цзиньпина в рф
Время проведения визита еще не определено, но возможно, что это произойдет в апреле или в начале мая, когда в россии празднуют победу во Второй мировой войне. Ожидается, что главный советник Си Цзиньпина Ван и обсудит возможную поездку с российскими партнерами в ходе своего визита в москву.
Ван должен был посетить Москву во вторник, чтобы обсудить китайско-российские отношения и "международные и региональные горячие точки, представляющие взаимный интерес", сообщило министерство иностранных дел Китая. Г-н Ван, вероятно, обсудит поездку г-на Си, пока он находится в Москве, говорят люди, знакомые с планированием саммита.
Напомним, что представитель Министерства иностранных дел Китая, Ван Вэньбинь, заявил, что США не могут выступать в роли учителя в вопросе возможной поставки оружия из Китая в россию, так как сами они поставляют оружие на военные конфликты. В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что США "не имеют права читать лекции" в вопросе возможной поставки оружия Пекином для москвы.