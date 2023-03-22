Швейцарський парламент на рік відклав рішення про реекспорт зброї: у чому причина
Комітет з політики безпеки верхньої палати федерального парламенту Швейцарії до травня 2024 року відклав розгляд питання про реекспорт зброї. Парламентарі хочуть отримати допомогу експертів.
Про це повідомило швейцарське видання Swissinfo.
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Рішення в парламенті
Комітет з політики безпеки Ради кантонів (верхня палата федерального парламенту Швейцарської Конфедерації. — Ред.) вирішив відкласти на рік розгляд питання про реекспорт зброї.
Із 12-ти членів комітету за таке рішення проголосувало семеро, проти — лише чотири. Один член комітету утримався.
Наступні слухання з цього питання мають відбутися аж у травні наступного року.
Причина відмови
Комітет пояснив таке своє рішення бажанням запросити експертів і обговорити з ними певні питання.
Йдеться, зокрема, про процедуру ООН "Єдність заради миру".
Парламентарі планують розібратися із процесом імплементації цієї процедури в швейцарське федеральне законодавство.
Нагадаємо, що на початку березня у Швейцарії заявили, що не будуть змінюватиме політику щодо заборони реекспорту зброї в Україну. Федеральний парламент зазначив, що продовжуватиме працювати над забезпеченням реалізації переваг нейтралітету.
Фото: finance.swiss