Швейцарський парламент на рік відклав рішення про реекспорт зброї: у чому причина

Федеральний парламент Швейцарії

Комітет з політики безпеки верхньої палати федерального парламенту Швейцарії до травня 2024 року відклав розгляд питання про реекспорт зброї. Парламентарі хочуть отримати допомогу експертів.

Про це повідомило швейцарське видання Swissinfo.

Рішення в парламенті

Комітет з політики безпеки Ради кантонів (верхня палата федерального парламенту Швейцарської Конфедерації. — Ред.) вирішив відкласти на рік розгляд питання про реекспорт зброї.

Із 12-ти членів комітету за таке рішення проголосувало семеро, проти — лише чотири. Один член комітету утримався.

Наступні слухання з цього питання мають відбутися аж у травні наступного року.

Причина відмови

Комітет пояснив таке своє рішення бажанням запросити експертів і обговорити з ними певні питання.

Йдеться, зокрема, про процедуру ООН "Єдність заради миру".

Парламентарі планують розібратися із процесом імплементації цієї процедури в швейцарське федеральне законодавство.

Нагадаємо, що на початку березня у Швейцарії заявили, що не будуть змінюватиме політику щодо заборони реекспорту зброї в Україну. Федеральний парламент зазначив, що продовжуватиме працювати над забезпеченням реалізації переваг нейтралітету.

Фото: finance.swiss