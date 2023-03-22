​​​​Швейцарский парламент на год отложил решение о реэкспорте оружия: в чем причина

Федеральный парламент Швейцарии

Комитет по политике безопасности верхней палаты федерального парламента Швейцарии до мая 2024 года отложил рассмотрение вопроса о реэкспорте оружия. Парламентарии хотят получить помощь экспертов.

Об этом сообщило швейцарское издание Swissinfo.

Решения в парламенте

Комитет по политике безопасности Совета кантонов (верхняя палата федерального парламента Швейцарской Конфедерации. — Ред.) решил отложить на год рассмотрение вопроса о реэкспорте оружия.

Из 12 членов комитета за такое решение проголосовало семеро, против — всего четыре. Один член комитета воздержался.

Следующие слушания по этому вопросу должны пройти только в мае следующего года.

Причина отказа

Комитет объяснил свое решение желанием пригласить экспертов и обсудить с ними определенные вопросы.

Речь идет, в частности, о процедуре ООН "Единство ради мира".

Парламентарии планируют разобраться с процессом имплементации этой процедуры в швейцарское федеральное законодательство.

Напомним, что в начале марта в Швейцарии заявили, что не будут менять политику по запрету реэкспорта оружия в Украину. Федеральный парламент отметил, что будет продолжать работать над обеспечением реализации преимуществ нейтралитета.

Фото: finance.swiss