Швейцарский парламент на год отложил решение о реэкспорте оружия: в чем причина
Комитет по политике безопасности верхней палаты федерального парламента Швейцарии до мая 2024 года отложил рассмотрение вопроса о реэкспорте оружия. Парламентарии хотят получить помощь экспертов.
Об этом сообщило швейцарское издание Swissinfo.
-
Прокуратура взяла под стражу коллаборантку, ставшую "должностной" во время оккупации Двуречной
-
Изменение тактики: рф начали экономить морские ракеты — Гуменюк
-
Лионель Месси решил вернуться в "Барселону" по важной причине
-
Селезнев озвучил ряд причин ночных атак россиян дронами-камикадзе
-
Наркоз под песню Павлика: молодая жена артиста сделала пластические операции
-
В Крыму по радио звучат рекомендации по эвакуации с полуострова: что известно
-
Повышение зарплат военным: что заявили в Раде
-
В Краматорске обнаружили предателя, корректировавшего российские ракетные удары по городу
-
В Одесской области будет слышен взрыв: есть ли угроза для населения
-
В Житомирской области сбили три дрона: что известно о новой атаке россиян
Решения в парламенте
Комитет по политике безопасности Совета кантонов (верхняя палата федерального парламента Швейцарской Конфедерации. — Ред.) решил отложить на год рассмотрение вопроса о реэкспорте оружия.
Из 12 членов комитета за такое решение проголосовало семеро, против — всего четыре. Один член комитета воздержался.
Следующие слушания по этому вопросу должны пройти только в мае следующего года.
Причина отказа
Комитет объяснил свое решение желанием пригласить экспертов и обсудить с ними определенные вопросы.
Речь идет, в частности, о процедуре ООН "Единство ради мира".
Парламентарии планируют разобраться с процессом имплементации этой процедуры в швейцарское федеральное законодательство.
Напомним, что в начале марта в Швейцарии заявили, что не будут менять политику по запрету реэкспорта оружия в Украину. Федеральный парламент отметил, что будет продолжать работать над обеспечением реализации преимуществ нейтралитета.
Фото: finance.swiss