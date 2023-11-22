Швейцарія затвердила передачу Німеччині танків Leopard 2, але є умова

Танк Leopard 2. Фото: US Army

Уряд Швейцарії 22 листопада схвалила передачу танків Leopard 2 німецькій компанії Rheinmetall. Однак є умова — продані танки мають залишитися в країні або на території ЄС.

Про це повідомляють у швейцарській Федеральній раді.

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Зазначається, сьогодні Федеральна рада схвалила заявку на передачу 25 танків Leopard 2 A4 їх оригінальному виробнику Rheinmetall Landsysteme GmbH у Німеччині. Водночас німецький уряд запевнив, що танки залишаться або в Німеччині, або в країнах-партнерах з НАТО або ЄС, щоб закрити свої власні прогалини. Україні їх передавати не будуть.

Як відомо, у листі від 23 лютого міністр економіки Німеччини Роберт Габек і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус звернулися з проханням продати частину списаних основних бойових танків Leopard 2A4 назад виробнику танків, німецькій компанії Rheinmetall.

Зараз на озброєнні швейцарської армії перебувають 134 основні бойові танки Leopard 2A4 WE. Крім того, армія має близько дев’яти десятків бойових танків Leopard 2 A4, які були списані.

Нагадаємо, що Швейцарія підтримала спеціальний трибунал для Росії щодо злочину агресії проти України. Представники країни переконані у тому, що скоєння терактів та геноциду на території України не мають залишитися безкарними.