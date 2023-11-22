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Швейцария утвердила передачу Германии танков Leopard 2, но есть условие

22 ноября 2023 14:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Швейцария утвердила передачу Германии танков Leopard 2, но есть условие
Танк Leopard 2. Фото: US Army
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Правительство Швейцарии 22 ноября одобрило передачу танков Leopard 2 немецкой компании Rheinmetall. Однако есть условие — проданные танки должны остаться в стране или на территории ЕС.

Об этом сообщают в швейцарском Федеральном совете.

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Отмечается, что сегодня Федеральный совет одобрил заявку на передачу 25 танков Leopard 2 A4 их оригинальному производителю Rheinmetall Landsysteme GmbH в Германии. В то же время, немецкое правительство заверило, что танки останутся либо в Германии, либо в странах-партнерах из НАТО или ЕС, чтобы закрыть свои собственные пробелы. Украине их передавать не будут.

Как известно, в письме от 23 февраля министр экономики Германии Роберт Габек и министр обороны Германии Борис Писториус обратились с просьбой продать часть списанных основных боевых танков Leopard 2A4 назад изготовителю танков, немецкой компании Rheinmetall.

Сейчас на вооружении швейцарской армии находятся 134 основных боевых танка Leopard 2A4 WE. Кроме того, армия имеет около девяти десятков списанных боевых танков Leopard 2 A4.

Напомним, что Швейцария поддержала специальный трибунал для России по преступлению агрессии против Украины. Представители страны убеждены в том, что совершение терактов и геноцида на территории Украины не должно остаться ненаказанным.

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