Швейцарія схвалила поправку до закону, що дозволяє реекспорт зброї Україні

Парламент Швейцарії. Фото: UN Photo/Jean-Marc Ferré

У Швейцарії представники верхньої палати затвердили поправку до закону, який дозволяє реекспорт зброї в Україну. Цей крок є дуже важливим для нашої держави.

Про це повідомила пресслужба швейцарського парламенту, передає "Європейська правда".

Читайте також:

"Рада кантонів хоче дозволити іншим країнам передавати військову техніку, куплену у Швейцарії, за певних умов. Рада ухвалила відповідну парламентську ініціативу від Комісії з безпекової політики. Законодавчий проект, що ґрунтується на іншій ініціативі, вже перебуває на стадії розробки", — йдеться у повідомленні.

Що зміниться

Це означає, що країнам, які купують швейцарську військову техніку, має бути дозволено на певних умовах реекспортувати її в країни, залучені в збройні конфлікти.

Країни-покупці швейцарської зброї все одно мають підписати декларацію про заборону реекспорту, але її термін може бути обмежений до п'яти років. Реекспорт буде можливо здійснити тільки для країн, які не порушують права людини і не використовують зброю проти мирних жителів.

Раніше нижньою палатою парламенту Швейцарії було відхилено відповідну поправку до закону про військову техніку, яка дозволила б реекспорт зброї в Україну. Наразі вона має ще раз розглянути це питання.

Реакція України

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на це рішення.

"Я дякую верхній палаті парламенту Швейцарії за важливий крок щодо розблокування реекспорту швейцарської зброї. Ми з нетерпінням чекаємо наступних кроків. Я вдячний Швейцарії за солідарність з Україною при дотриманні нейтралітету", — зауважив він.

Нагадаємо, раніше швейцарський банк Julius Baer розіслав клієнтам з Білорусі та Росії повідомлення, що їхні інвестиційні рахунки будуть ізольовані від інших активів, а операції з цих інвестиційних рахунків заморожені.