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Швейцария одобрила поправку к закону, разрешающему реэкспорт оружия Украине

7 июня 2023 15:54
- Карина Бовсуновская
Швейцария одобрила поправку к закону, разрешающему реэкспорт оружия Украине
Парламент из Швейцарии. Фото: UN Photo/Jean-Marc Ferré
- Карина Бовсуновская

В Швейцарии представители верхней палаты утвердили поправку к закону, разрешающему реэкспорт оружия в Украину. Этот шаг очень важен для нашего государства.

Об этом сообщила пресс-служба швейцарского парламента, передает "Европейская правда".

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"Совет кантонов хочет разрешить другим странам передавать военную технику, купленную в Швейцарии, при определенных условиях. Совет принял соответствующую парламентскую инициативу от Комиссии по политике безопасности. Законодательный проект, основывающийся на другой инициативе, уже находится на стадии разработки", — говорится в сообщении.

Что изменится

Это означает, что странам, покупающим швейцарскую военную технику, должно быть разрешено на определенных условиях реэкспортировать ее в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты.

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Страны-покупатели швейцарского оружия все равно должны подписать декларацию о запрещении реэкспорта, но его срок может быть ограничен до пяти лет. Реэкспорт будет возможно осуществить только для стран, не нарушающих права человека и не использующих оружие против мирных жителей.

Ранее нижней палатой парламента Швейцарии была отклонена соответствующая поправка в закон о военной технике, которая позволила бы реэкспорт оружия в Украину. Пока она должна еще раз рассмотреть этот вопрос.

Реакция Украины

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на это решение.

"Я благодарю верхнюю палату парламента Швейцарии за важный шаг по разблокированию реэкспорта швейцарского оружия. Мы с нетерпением ждем следующих шагов. Я благодарен Швейцарии за солидарность с Украиной при соблюдении нейтралитета", — отметил он.

Напомним, ранее швейцарский банк Julius Baer разослал клиентам из Беларуси и России сообщения, что их инвестиционные счета будут изолированы от других активов, а сделки с этих инвестиционных счетов заморожены.

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