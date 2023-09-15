Шуфрич прибув до Печерського суду, де йому оберуть запобіжний захід

Народний депутат Нестор Шуфрич. Фото: Новини.LIVE

Народний депутат Нестор Шуфрич прибув до Печерського районного суду в місті Київ. Там йому обиратимуть запобіжний захід.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

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Наразі, Нестор Шуфрич Шуфрич прибув до суду та перебуває у кімнаті засідання.

На запитання журналістки Новини.LIVE, чи може нардеп опинитися сьогодні за ґратами, на його думку, він відповів, що не буде зарікатися.

"В сьогоднішніх умовах я зарікатися не буду. Буду, безумовно, здивований", — відповів Шуфрич.

На знайдені під час обшуків СБУ ордени, медалі та мундири СРСР, нардеп відповів, що "це артефакти".



Деталі засідання

За словами кореспондентів Новини.LIVE, які перебувають на засіданні, прокурор попросив у судді провести засідання у закритому режимі. Мовляв, буде інформація щодо діяльності осіб розвідувальної діяльності України, і інформація може містити державну таємницю. Сам Шуфрич не проти відкритого засідання.

Водночас, адвокат нардепа попросив ознайомитися з клопотанням і лише тоді продовжити судове засідання.

"Ми підʼїхали фактично під конвоєм, клопотання в двох томах і ми не мали можливості подивитися. Нам треба час підготуватися. Чи дасте час до години, хвилин 40, щоб ми могли передивитись і далі працювати", — попросив адвокат Шуфрича.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру у державній зраді народному депутату України Нестору Шуфричу. Він тісно співпрацював з російською агентурною мережею.

Додамо, що під час обшуків 15 вересня у нардепа Нестора Шуфрича співробітники СБУ знайшли документ із схемою автономії для Донецької та Луганської областей.