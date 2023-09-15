Шуфрич прибыл в Печерский суд, где ему изберут меру пресечения

Народный депутат Нестор Шуфрич. Фото: Новини.LIVE

Народный депутат Нестор Шуфрич прибыл в Печерский районный суд в Киеве. Там ему будут выбирать меру пресечения.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

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Нестор Шуфрич Шуфрич прибыл в суд и находится в комнате заседания.

На вопрос журналистки Новини.LIVE, может ли нардеп оказаться сегодня за решеткой, по его мнению, он ответил, что не будет зарекаться.

"В сегодняшних условиях я зарекаться не буду. Буду, безусловно, удивлен", — ответил Шуфрич.

На найденные во время обысков СБУ ордена, медали и мундиры СССР нардеп ответил, что "это артефакты".

Детали заседания

По словам корреспондентов Новини.LIVE, которые находятся на заседании, прокурор попросил у судьи провести заседание в закрытом режиме. Мол, будет информация о деятельности лиц разведывательной деятельности Украины, и информация может содержать государственную тайну. Сам Шуфрич не против открытого заседания.

В то же время адвокат нардепа попросил ознакомиться с ходатайством и только тогда продолжить судебное заседание.

"Мы подъехали фактически под конвоем, ходатайство в двух томах и мы не имели возможности посмотреть. Нам нужно время подготовиться. Дадите ли время до часа, минут 40, чтобы мы могли посмотреть и дальше работать", — попросил адвокат Шуфрича.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Украины Нестору Шуфричу. Он тесно сотрудничал с российской агентурной сетью.

Добавим, что во время обысков 15 сентября у нардепа Нестора Шуфрича сотрудники СБУ обнаружили документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.