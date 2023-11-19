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Искусственный интеллект подтвердил, что у Путина есть двойники

19 ноября 2023 13:08
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Искусственный интеллект подтвердил, что у Путина есть двойники
Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Исследование, проведенное с использованием искусственного интеллекта для анализа лицевых черт, манеры ходьбы и речи Владимира Путина, предполагает, что вместо него выступали несколько двойников. Это заявление последовало после отрицания от его пресс-секретаря, в ответ на утверждения о смерти Путина от сердечного приступа.

Об этом сообщает The Sun.

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У Путина есть минимум два двойника — анализ ИИ

Сообщается, что репортаж японской телекомпании TBS использовал передовые технологии ИИ для анализа распознавания лиц и движений.

Исследование голоса Путина в публичных выступлениях, проведенное авторитетной японской лабораторией по аудиокоммуникациям, также подтвердило предположения о наличии двойников. 

Отчет указывает, что настоящий Путин присутствовал на параде Победы 9 мая на Красной площади, но другой Путин мог посетить Крымский мост 11 месяцев назад.

Технология ИИ обнаружила сходство лишь на 53%. Появление Путина на фронте украинской войны в Мариуполе в марте показало всего 40% совпадений, а между крымским и мариупольским Путинами было обнаружено лишь 18% сходства.

"Экспертный анализ четко демонстрирует большую вероятность наличия по меньшей мере двух двойников", — говорится в сообщении.

Сообщается, что двойников, чьи черты лица были изменены с помощью пластической хирургии, интенсивно тренировали копировать манеры и реакции Путина на встречах и официальных мероприятиях.

Президент Казахстана обиделся на двойника Путина

В сообщении указывается, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, по сообщениям, был возмущен тем, что один из двойников неправильно произнес его имя во время встречи в Астане на прошлой неделе. Токаев, явно раздраженный, выступил на официальном мероприятии на казахском языке, заставив гостей искать переводчиков.

Напомним, что в последнее время распространились слухи о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин ослаблен сразу несколькими болезнями, но при этом он продолжает вести жестокую войну против Украины, а также ездить на оккупированные территории. В сети уже не первый год ходят слухи о существовании двойников российского президента.

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