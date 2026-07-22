Штрафи сягнуть 170 тис. грн: Раді пропонують карати за російську музику в закладах

Нардепи в залі Ради. Фото: пресслужба парламенту

Іванна Чайка редактор політичних новин

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує запровадити значно суворішу відповідальність за використання російськомовної музики під час обслуговування споживачів. Документ передбачає штрафи до 170 тисяч гривень для суб'єктів господарювання, які порушуватимуть встановлені вимоги. Контроль за дотриманням норм пропонують покласти на Уповноваженого із захисту державної мови.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

Магазини, кафе та ресторани можуть отримати великі штрафи за російську музику

Законопроєкт передбачає внесення змін до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Ним пропонується встановити, що під час обслуговування споживачів у закладах торгівлі, громадського харчування та сфери послуг музичний супровід може звучати державною або будь-якою іншою мовою, крім державної (офіційної) мови держави, яку Верховна Рада визнала державою-агресором або державою-окупантом.

Також документ уточнює, що право клієнта попросити обслуговування іншою мовою не поширюватиметься на музичний супровід у закладі.

Які штрафи пропонують запровадити

За перше порушення пропонують штрафувати на суму від 8 500 до 17 000 гривень. За повторне порушення протягом року штраф становитиме від 17 000 до 85 000 гривень, а за третє та кожне наступне — від 85 000 до 170 000 гривень.

Протоколи про порушення складатиме Уповноважений із захисту державної мови або його представники. При цьому, на відміну від чинного порядку, попередження перед накладенням штрафу не вимагатиметься.

У пояснювальній записці автори законопроєкту зазначають, що нинішня відповідальність фактично не працює, адже зараз за такі порушення застосовується штраф від 17 до 170 гривень, який не має стримувального ефекту. На їхню думку, використання російської музики у закладах не лише створює канал культурного впливу держави-агресора, а й може приносити їй економічну вигоду через виплату роялті.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що до Верховної Ради внесли законопроєкт, який передбачає обов'язок операторів та провайдерів електронних комунікацій відновлювати пошкоджену інфраструктуру зв'язку в районах, де ведуться або вже завершилися бойові дії. Документ також пропонує врегулювати проведення аварійно-відновлювальних робіт у небезпечних зонах, щоб забезпечити якнайшвидше повернення зв'язку мешканцям та підтримати безперервне функціонування електронних комунікацій під час війни й після звільнення територій.

Також у парламенті зареєстрували ще одну законодавчу ініціативу, яка передбачає заборону продажу біля навчальних закладів шаурми, фастфуду та солодких напоїв. За задумом авторів, такі обмеження мають сприяти формуванню здоровіших харчових звичок у дітей і зменшенню ризику розвитку ожиріння та інших пов'язаних із харчуванням захворювань.